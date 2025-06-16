Комітет ВР підтримав оновлений Зеленським законопроєкт про реєстр військовослужбовців - Міноборони
Київ • УНН
Комітет ВР схвалив оновлений законопроєкт про створення реєстру військовослужбовців. Реєстр дозволить отримувати точні дані про особовий склад та формувати аналітику з людського резерву.
Комітет з національної безпеки схвалив оновлену версію законопроєкту про створення реєстру військовослужбовців після врахування пропозицій Президента України. Про це пише УНН з посиланням на повідомлення у мережі Х заступниці Міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрової трансформації та цифровізації Катерини Черногоренко.
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Черногоренко повідомила, що комітет рекомендував законопроєкт до розгляду у Верховній Раді. За її словами, цей реєстр дозволить "отримувати точні та актуальні дані про особовий склад", а також "формувати аналітику з людського резерву в режимі реального часу" і "зменшити вплив людського фактора на процеси".
Вона підкреслила, що система буде безпечною.
Важливо: реєстр працюватиме в Україні – під повним і цілодобовим контролем Центру реагування на кіберінциденти
Також Черногоренко наголосила, що реєстр – це лише частина ширшого цифрового проєкту.
Це не просто технічне рішення – ми створюємо екосистему сервісів для військових, яка дозволить оперативно закривати потреби без черг, довідок і паперової тяганини завдяки взаємодії через унікальний військовий ідентифікатор MIL-ID
Заступниця Міністра оборони Катерина Черногоренко подякувала народним депутатам за професійну підтримку і написала, що очікує розгляд законопроєкту про реєстр військовослужбовців у залі Верховної Ради.
Нагадаємо
18 грудня 2024 року Верховна Рада схвалила законопроєкт про створення Єдиного державного реєстру військовослужбовців, що передбачає впровадження Military ID.