Комітет ВР підтримав оновлений Зеленським законопроєкт про реєстр військовослужбовців - Міноборони

Комітет з національної безпеки схвалив оновлену версію законопроєкту про створення реєстру військовослужбовців після врахування пропозицій Президента України. Про це пише УНН з посиланням на повідомлення у мережі Х заступниці Міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрової трансформації та цифровізації Катерини Черногоренко.

Черногоренко повідомила, що комітет рекомендував законопроєкт до розгляду у Верховній Раді. За її словами, цей реєстр дозволить "отримувати точні та актуальні дані про особовий склад", а також "формувати аналітику з людського резерву в режимі реального часу" і "зменшити вплив людського фактора на процеси".

Вона підкреслила, що система буде безпечною.

Важливо: реєстр працюватиме в Україні – під повним і цілодобовим контролем Центру реагування на кіберінциденти

Також Черногоренко наголосила, що реєстр – це лише частина ширшого цифрового проєкту.

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