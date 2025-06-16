Комитет ВР поддержал обновленный Зеленским законопроект о реестре военнослужащих – Минобороны
Киев • УНН
Комитет ВР одобрил обновленный законопроект о создании реестра военнослужащих. Реестр позволит получать точные данные о личном составе и формировать аналитику по человеческому резерву.
Комитет по национальной безопасности одобрил обновленную версию законопроекта о создании реестра военнослужащих после учета предложений Президента Украины. Об этом пишет УНН со ссылкой на сообщение в сети Х заместителя Министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровой трансформации и цифровизации Екатерины Черногоренко.
Детали
Черногоренко сообщила, что комитет рекомендовал законопроект к рассмотрению в Верховной Раде. По ее словам, этот реестр позволит "получать точные и актуальные данные о личном составе", а также "формировать аналитику по человеческому резерву в режиме реального времени" и "уменьшить влияние человеческого фактора на процессы".
Она подчеркнула, что система будет безопасной.
Важно: реестр будет работать в Украине – под полным и круглосуточным контролем Центра реагирования на киберинциденты
Также Черногоренко отметила, что реестр – это лишь часть более широкого цифрового проекта.
Это не просто техническое решение – мы создаем экосистему сервисов для военных, которая позволит оперативно закрывать потребности без очередей, справок и бумажной волокиты благодаря взаимодействию через уникальный военный идентификатор MIL-ID
Заместитель Министра обороны Екатерина Черногоренко поблагодарила народных депутатов за профессиональную поддержку и написала, что ожидает рассмотрения законопроекта о реестре военнослужащих в зале Верховной Рады.
Напомним
18 декабря 2024 года Верховная Рада одобрила законопроект о создании Единого государственного реестра военнослужащих, предусматривающий внедрение Military ID.