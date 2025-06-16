Комитет ВР поддержал обновленный Зеленским законопроект о реестре военнослужащих – Минобороны

Комитет по национальной безопасности одобрил обновленную версию законопроекта о создании реестра военнослужащих после учета предложений Президента Украины. Об этом пишет УНН со ссылкой на сообщение в сети Х заместителя Министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровой трансформации и цифровизации Екатерины Черногоренко.

Черногоренко сообщила, что комитет рекомендовал законопроект к рассмотрению в Верховной Раде. По ее словам, этот реестр позволит "получать точные и актуальные данные о личном составе", а также "формировать аналитику по человеческому резерву в режиме реального времени" и "уменьшить влияние человеческого фактора на процессы".

Она подчеркнула, что система будет безопасной.

Важно: реестр будет работать в Украине – под полным и круглосуточным контролем Центра реагирования на киберинциденты

Также Черногоренко отметила, что реестр – это лишь часть более широкого цифрового проекта.

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