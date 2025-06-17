Створення реєстру військовослужбовців: Рада ухвалила закон з пропозиціями Президента

$41.530.08
48.070.37
ukenru
Рада призначила Генеральним прокурором Руслана Кравченка
10:46 • 33837 перегляди
Рада призначила Генеральним прокурором Руслана Кравченка
17 червня, 06:29 • 88481 перегляди
"Такі атаки - чистої води тероризм": Зеленський відреагував на атаку рф понад 440 дронами та 32 ракетами
17 червня, 05:57 • 90542 перегляди
рф вдарила по Києву та околицях 175 дронами і щонайменше 16 ракетами, є руйнування від верхніх поверхів до підвалу - КМВА
16 червня, 19:28 • 146059 перегляди
ЄС продовжив санкції через анексію Криму та Севастополя ще на рік
16 червня, 13:59 • 132933 перегляди
Зеленський планує обговорити з Трампом оборонний пакет, який Україна готова купити
Ексклюзив
16 червня, 12:56 • 142537 перегляди
Євро дорожчає швидше, ніж долар: чому гривня втрачає позиції - пояснення фінансової експертки Олени Сосєдки
Ексклюзив
16 червня, 11:24 • 121639 перегляди
За майже п’ять років Центром Шалімова проведено близько 250 трансплантацій органів від посмертного донора
Ексклюзив
16 червня, 09:55 • 105235 перегляди
Звʼязки нардепа Кузьміних з аптечним бізнесом мають перевірити НАБУ та НАЗК - адвокат
16 червня, 08:24 • 177794 перегляди
Зеленський запропонував Руслана Кравченка на посаду Генпрокурора: подання вже у Раді
Ексклюзив
16 червня, 07:14 • 83117 перегляди
День літнього сонцестояння-2025: астролог дала поради, що робити для залучення удачі
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+22°
2м/с
79%
749мм
Популярнi новини
Атака рф на Київ: уже 55 постраждалих, про жертв точних даних немає17 червня, 05:19 • 70338 перегляди
Трамп скликає Раду нацбезпеки США після саміту G7: стала відома причина17 червня, 06:04 • 61591 перегляди
Атака росії на столицю: на Нивках знайшли частини касетних боєприпасів06:45 • 110812 перегляди
Профільний комітет підтримав призначення Руслана Кравченка на посаду Генпрокурора08:28 • 40471 перегляди
Маск спростував звинувачення New York Times і опублікував результати тесту на наркотики10:31 • 37433 перегляди
Публікації
Топ-5 літніх салатів: прості рецепти для смачного та корисного меню16 червня, 09:40 • 231632 перегляди
"Повний фарш" за 2,8 млн грн: АРМА хоче оновити автопарк топовим Hyundai за кошти платників податків16 червня, 09:34 • 255781 перегляди
Лайфхаки для блогерів: як прокачати та спростити ведення блогу 14 червня, 07:09 • 280465 перегляди
Скандали в АРМА доводять, що зміни потрібно починати з аудиту і звільнення керівництва13 червня, 12:08 • 351900 перегляди
Кузьміних продовжує лобіювати інтереси фармзаводів: маніпуляції під прикриттям турботи про пацієнтів13 червня, 08:36 • 405238 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Кличко Віталій Володимирович
Клименко Ігор Володимирович
Емманюель Макрон
Кіпер Олег Олександрович
Актуальні місця
Kyiv
Україна
Israel
Іран
Сполучені Штати Америки
Реклама
УНН Lite
Маск спростував звинувачення New York Times і опублікував результати тесту на наркотики10:31 • 38066 перегляди
В Україні зробили Лабубу з квітів за 250 тисяч гривень16 червня, 17:56 • 72816 перегляди
Леся Нікітюк офіційно підтвердила вагітність ніжним фото з животиком16 червня, 15:30 • 88148 перегляди
У Нью-Йорку обрали найкращого двійника Педро Паскаля16 червня, 09:17 • 150525 перегляди
Меган Маркл показала ніжне відео з принцом Гаррі та дітьми до Дня батька16 червня, 07:59 • 173704 перегляди
Актуальне
Fox News Channel
Х-47М2 «Кинджал»
Калібр (ракета)
Truth Social
Безпілотний літальний апарат

Створення реєстру військовослужбовців: Рада ухвалила закон з пропозиціями Президента

Київ • УНН

 • 1022 перегляди

ВР прийняла закон №12066, що створить цифровий простір для військових. Реєстр міститиме дані про військовослужбовців ЗСУ та Держспецтранспорту.

Створення реєстру військовослужбовців: Рада ухвалила закон з пропозиціями Президента

Верховна Рада ухвалила в цілому закон з пропозиціями Президента України Володимира Зеленського про створення Державного реєстру військовослужбовців. Про це пише УНН з посиланням на нардепа Олександра Федієнка та картку законопроєкту №12066.

Деталі

Парламент прийняв законопроєкт 12066 з урахуванням пропозицій Президента України. Законопроєкт сприятиме створенню єдиного цифрового простору для військовослужбовців, що дозволить спростити процеси обліку, мобілізації та надання соціальних послуг

- повідомив Федієнко.

Доповнення

В грудні минулого року, Верховна Рада схвалила законопроєкт про створення Єдиного державного реєстру військовослужбовців, що передбачає впровадження Military ID.

Військові отримають Military ID: Рада ухвалила створення нового реєстру18.12.24, 13:09 • 16210 переглядiв

Проте вже у січні цього року Президент України Володимир Зеленський ветував закон та повернув його назад до парламенту з пропозиціями. Відповідно до попередньої редакція, яка була ухвалена Радою, передбачалося створення Єдиного державного реєстру військовослужбовців  – це інформаційно-комунікаційна система, призначена для забезпечення збирання, зберігання, накопичення, актуалізації, обліку, обробки, захисту, знеособлення та гарантування унікальності записів даних про військовослужбовців.

Закон передбачав, що до реєстру будуть вноситися дані про військовослужбовців розвідки та СБУ, проте у версії Президента реєстр матиме назву "Державний реєстр військовослужбовців", який міститиме дані лише про військовослужбовців Збройних Сил України та військовослужбовців Державної спеціальної служби транспорту.

Також передбачається, що інша інформація про військовослужбовців, зокрема відцифрований образ обличчя, може отримуватися реєстром шляхом електронної інформаційної взаємодії з інформаційно-комунікаційними системами та реєстрами за умови, що така інформація не зберігається і не накопичується в реєстрі.

Внесена до реєстру інформація не підлягатиме оприлюдненню. У разі звільнення з військової служби, інформація про такого військовослужбовця зберігається в реєстрі до досягненням ним граничного віку перебування на військовій службі.

У випадку загибелі інформація про такого військовослужбовця зберігається в реєстрі протягом 25 років від дня настання події.

Нагадаємо

Комітет з національної безпеки схвалив оновлену версію законопроєкту про створення реєстру військовослужбовців після врахування пропозицій Президента України.

Павло Башинський

Павло Башинський

СуспільствоВійнаПолітика
Служба безпеки України
Верховна Рада України
Збройні сили України
Володимир Зеленський
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9