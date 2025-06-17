Створення реєстру військовослужбовців: Рада ухвалила закон з пропозиціями Президента

Верховна Рада ухвалила в цілому закон з пропозиціями Президента України Володимира Зеленського про створення Державного реєстру військовослужбовців. Про це пише УНН з посиланням на нардепа Олександра Федієнка та картку законопроєкту №12066.

Деталі

Парламент прийняв законопроєкт 12066 з урахуванням пропозицій Президента України. Законопроєкт сприятиме створенню єдиного цифрового простору для військовослужбовців, що дозволить спростити процеси обліку, мобілізації та надання соціальних послуг - повідомив Федієнко.

Доповнення

В грудні минулого року, Верховна Рада схвалила законопроєкт про створення Єдиного державного реєстру військовослужбовців, що передбачає впровадження Military ID.

Військові отримають Military ID: Рада ухвалила створення нового реєстру

Проте вже у січні цього року Президент України Володимир Зеленський ветував закон та повернув його назад до парламенту з пропозиціями. Відповідно до попередньої редакція, яка була ухвалена Радою, передбачалося створення Єдиного державного реєстру військовослужбовців – це інформаційно-комунікаційна система, призначена для забезпечення збирання, зберігання, накопичення, актуалізації, обліку, обробки, захисту, знеособлення та гарантування унікальності записів даних про військовослужбовців.

Закон передбачав, що до реєстру будуть вноситися дані про військовослужбовців розвідки та СБУ, проте у версії Президента реєстр матиме назву "Державний реєстр військовослужбовців", який міститиме дані лише про військовослужбовців Збройних Сил України та військовослужбовців Державної спеціальної служби транспорту.

Також передбачається, що інша інформація про військовослужбовців, зокрема відцифрований образ обличчя, може отримуватися реєстром шляхом електронної інформаційної взаємодії з інформаційно-комунікаційними системами та реєстрами за умови, що така інформація не зберігається і не накопичується в реєстрі.

Внесена до реєстру інформація не підлягатиме оприлюдненню. У разі звільнення з військової служби, інформація про такого військовослужбовця зберігається в реєстрі до досягненням ним граничного віку перебування на військовій службі.

У випадку загибелі інформація про такого військовослужбовця зберігається в реєстрі протягом 25 років від дня настання події.

Нагадаємо

Комітет з національної безпеки схвалив оновлену версію законопроєкту про створення реєстру військовослужбовців після врахування пропозицій Президента України.