Правоохранители собрали доказательную базу на российского генерал-лейтенанта Игоря Земляка, который причастен к гибели людей и массовым репрессиям на временно захваченной части территории Донетчины. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ, передает УНН.

Детали

Как сообщается, Игорь Семиляк-командующий созданного агрессором "Главного управления росгвардии днр", которое было сформировано по заданию кремля для проведения массовых репрессий против жителей региона и установления контроля над ТОТ.

С начала 2023 года по приказу Семиляка его подчиненные проводят так называемую насильственную "фильтрацию" в отношении местных жителей. Часть из них, кого считали потенциальными участниками движения сопротивления, похищали и заключали в местные концлагеря, действующие под видом 17 "фильтрационных пунктов".

В застенках к людям применяли психологическое давление, угрозы убийства и физические пытки, которые для многих пострадавших привели к тяжелым последствиям.

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По данным следствия, Семиляк был назначен руководителем местного "филиала" росгвардии в начале 2023 года. Впоследствии в состав оккупационного формирования вошла значительная часть боевиков из российской частной военной компании "Вагнер" и батальона "Восток".

Кроме того, чтобы охватить репрессиями большие территории региона, "на усиление" группировки Семиляка было направлено сразу три полка 116-й отдельной бригады спецназа росгвардии.

На их базе российский генерал создал дополнительные подразделения полиции специального назначения - "ОМОН" и "СОБР".

Сейчас следователи Службы безопасности заочно сообщили Семиляку о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 3 ст. 110 (умышленные действия с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, совершение лицом, являющимся представителем власти, которые привели к гибели людей и другим тяжелым последствиям);

ч. 1 ст. 258-3 (Создание террористической организации, руководство такой организацией и участие в ней, организационное и другое содействие созданию и деятельности террористической организации);



чч. 2, 3 ст. 260 (Создание, руководство и участие в деятельности не предусмотренного законом вооруженного формирования, его финансирования, поставке оружия, боеприпасов и военной техники).



В СБУ преодолевали, что поскольку фигурант находится на временно оккупированной части территории Украины, продолжаются комплексные мероприятия для привлечения его к ответственности.

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