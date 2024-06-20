Киев • УНН
Российский генерал-лейтенант Игорь Семиляк подозревается в массовых репрессиях, похищениях, пытках и убийствах мирных жителей на оккупированной части Донецкой области.
Правоохранители собрали доказательную базу на российского генерал-лейтенанта Игоря Земляка, который причастен к гибели людей и массовым репрессиям на временно захваченной части территории Донетчины. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ, передает УНН.
Детали
Как сообщается, Игорь Семиляк-командующий созданного агрессором "Главного управления росгвардии днр", которое было сформировано по заданию кремля для проведения массовых репрессий против жителей региона и установления контроля над ТОТ.
С начала 2023 года по приказу Семиляка его подчиненные проводят так называемую насильственную "фильтрацию" в отношении местных жителей. Часть из них, кого считали потенциальными участниками движения сопротивления, похищали и заключали в местные концлагеря, действующие под видом 17 "фильтрационных пунктов".
В застенках к людям применяли психологическое давление, угрозы убийства и физические пытки, которые для многих пострадавших привели к тяжелым последствиям.
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По данным следствия, Семиляк был назначен руководителем местного "филиала" росгвардии в начале 2023 года. Впоследствии в состав оккупационного формирования вошла значительная часть боевиков из российской частной военной компании "Вагнер" и батальона "Восток".
Кроме того, чтобы охватить репрессиями большие территории региона, "на усиление" группировки Семиляка было направлено сразу три полка 116-й отдельной бригады спецназа росгвардии.
На их базе российский генерал создал дополнительные подразделения полиции специального назначения - "ОМОН" и "СОБР".
Сейчас следователи Службы безопасности заочно сообщили Семиляку о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:
В СБУ преодолевали, что поскольку фигурант находится на временно оккупированной части территории Украины, продолжаются комплексные мероприятия для привлечения его к ответственности.
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