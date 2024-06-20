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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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Повідомлено про підозру генералу росгвардії, який відповідає за репресії на ТОТ Донеччини

Київ • УНН

 • 21790 перегляди

Російський генерал-лейтенант Ігор Семіляк підозрюється в масових репресіях, викраденнях, тортурах і вбивствах мирних жителів на окупованій частині Донецької області.

Повідомлено про підозру генералу росгвардії, який відповідає за репресії на ТОТ Донеччини

Правоохоронці зібрали доказову базу на російського генерал-лейтенанта Ігоря Семиляка, який причетний до загибелі людей та масових репресій на тимчасово захопленій частині території Донеччини.  Про це повідомили у пресслужбі СБУ, передає УНН

Деталі

Як повідомляється, Ігор Семиляк – командувач створеного агресором "головного управління росгвардії днр", яке було сформовано за завданням кремля для проведення масових репресій проти мешканців регіону та встановлення контролю над ТОТ.

З початку 2023 року за наказом Семиляка його підлеглі проводять так звану насильну "фільтрацію" щодо місцевих жителів. Частину із них, кого вважали потенційними учасниками руху опору, викрадали та ув’язнювали до місцевих концтаборів, які діють під виглядом 17 "фільтраційних пунктів".

У застінках до людей застосовували психологічний тиск, погрози вбивства та фізичні тортури, які для багатьох потерпілих призвели до тяжких наслідків.

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За даними слідства, Семиляка було призначено керівником місцевої "філії" росгвардії на початку 2023 року. Згодом до складу окупаційного формування увійшла значна частина бойовиків з російської приватної військової компанії "Вагнер" та батальйону "Восток".

Крім того, щоб охопити репресіями більші території регіону, "на підсилення" угруповання Семиляка було направлено одразу три полки 116-ї окремої бригади спецназу росгвардії.

На їх базі російський генерал створив додаткові підрозділи поліції спеціального призначення – "ОМОН " та "СОБР".

Наразі слідчі Служби безпеки заочно повідомили Семиляку про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

  •  ч. 3 ст. 110 (умисні дії з метою зміни меж території та державного кордону України, вчинені особою, яка є представником влади, які призвели до загибелі людей та інших тяжких наслідків);
  •  ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної організації, керівництво такою організацією та участь у ній, організаційне та інше сприяння створенню та діяльності терористичної організації);
  •  чч. 2, 3 ст. 260 (створення, керівництво та участь у діяльності не передбаченого законом збройного формування, його фінансування, постачанні зброї, боєприпасів та військової техніки).

В СБУ долали, що оскільки фігурант перебуває на тимчасово окупованій частині території України, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності.

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Тетяна Краєвська

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