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Сегодня состоится заседание правительства: рассмотрят вопрос закрытия авиасообщения с Беларусью

Киев • УНН

 • 10247 просмотра

КИЕВ. 25 мая. УНН. Сегодня состоится заседание Правительства, где будет рассмотрен вопрос об авиасообщении между Украиной и Беларусью, передает УНН.

Сегодня состоится заседание правительства: рассмотрят вопрос закрытия авиасообщения с Беларусью

Цитата

“По поручению Президента Украины Владимира Зеленского, во вторник, 25 мая, собираю внеочередное заседание правительства, где будет рассмотрен вопрос о авиасообщении между Украиной и Беларусью”, — написал Шмыгаль в Telegram.

По словам премьера, Украина должным образом отреагирует на ситуацию принудительной посадки пассажирского самолета компании Ryanair в аэропорту Минска, а Министерство иностранных дел и Министерство инфраструктуры уже готовят пакет соответствующих решений.

Ранее

Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству подготовить решение о прекращение авиасообщения между Украиной и Беларусью.

Добавим

Как сообщал УНН, Литва решила не пропускать рейсы, которые пересекли или планируют пересечь белорусский воздушное пространство. Также известно, что власти Великобритании немедленно отзывает разрешение белорусской авиакомпании “Белавиа” на выполнение рейсов в королевство. Белорусский оппозиционер Латушко заявляет о том, что власть хотела сбить самолет Ryanair. В сети появилось первое обращение белорусского журналиста Романа Протасевича после его задержания в аэропорту Минска. Задержанный утверждает, что не имеет проблем со здоровьем, правоохранители с ним максимально корректны. Президент США Джо Байден отреагировал на инцидент с самолетом Ryanair в Минске и арестом белорусского журналиста Романа Протасевича.

Контекст

Около 15 часов дня в воскресенье самолет авиакомпании Ryanair Афины — Вильнюс экстренно приземлился в аэропорту Минска после получения сообщения о минировании. На борту самолета находился соучредитель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, его задержали.

Команду принять самолет в Минске отдал лично Александр Лукашенко, сообщалось в Telegram-канале “Пул первого”. Руководитель отдела коммуникаций Литовского международного аэропорта, где должен был сначала приземлиться самолет, сообщал, что между членом экипажа и пассажиром произошел конфликт, в результате чего самолет решили посадить в Минске. Однако, по словам одного из пассажиров рейса, никакого конфликта не было. После посадки всех пассажиров вывели из самолета, Протасевича отвели в сторону , а его вещи вынесли на взлетно-посадочную полосу.

“Мы спросили его, что происходит. Он сказал, кто он, и добавил:” Меня здесь ждет смертная казнь “. Он был уже спокойнее, но дрожал. Рядом с ним все время стоял офицер, и вскоре военные его просто вывели”, — рассказал пассажир.

Русская служба BBC сообщила, что кроме Романа Протасевича в Минске задержали россиянку. Речь может идти о Софии Сапегу, девушке Протасевича.

Инцидент вызвал огромный международный резонанс и гневную реакцию многих западных лидеров, политиков и дипломатов, выступили с требованием освобождения оппозиционного журналиста и международного расследования случившегося. Ситуацию и возможные санкции в отношении белорусских властей обсуждать на саммите ЕС в Брюсселе, который начинается 24 мая.

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