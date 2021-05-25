Відео під примусом: Байден засуджує дії Білорусі щодо арешту Романа Протасевича

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Байден назвав примусове приземлення літака та вивезення і арешт Протасевича “прямим запереченням міжнародних норм”. За його словами, Сполучені Штати “найрішучіше засуджують як зупинку літака, так і арешт пана Протасевича”. США приєднуються до країн усього світу, вимагаючи його звільнення, а також звільнення сотень політичних в’язнів, яких несправедливо утримує режим Лукашенка.

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“Цей епатажний випадок та відео, яке, як видається, зробив громадянин Протасевич під примусом, є ганебним нападом як на політичне інакомислення, так і на свободу преси. Я приєднуюсь до багатьох закликів щодо міжнародного розслідування, щоб з’ясувати повні факти справи. Я вітаю новину про те, що Європейський Союз закликав до цілеспрямованих економічних санкцій та інших заходів, і попросив мою команду розробити відповідні варіанти притягнення до відповідальності винних у тісній координації з Європейським Союзом, іншими союзниками та партнерами та міжнародними організаціями”, — заявив Байден.

Він додав, що протягом місяців білоруський народ висловлював свої голоси — вимагаючи демократії, поваги прав людини та збереження основних свобод.

“Я вітаю мужність і рішучість білорусів, які борються за основні права, зокрема журналістів, таких як Раман Пратасевич, та лідерів опозиції, таких як Світлана Тіхановська та її чоловік Сергій Тіхановський. США продовжуватимуть підтримувати народ Білорусі у його боротьбі”, — сказав Байден.

Нагадаємо

Європейський Союз розгляне можливість введення санкцій проти бізнесу, економіки та авіаційного сектору Білорусі.

У МЗС Польщі викликали білоруського посла через затримання засновника Nexta Романа Протасевича. Генпрокуратура та поліція Литви розпочали розслідування інциденту з літаком Ryanair. Білоруський опозиціонер Латушко заявляє про те, що влада хотіла збити літак Ryanair. У мережі з'явилось перше звернення білоруського журналіста Романа Протасевича після його затримання в аеропорту Мінська. Затриманий запевняє, що не має проблем зі здоров'ям, правоохоронці з ним максимально коректні.

Контекст

Близько 15-ї години дня в неділю літак авіакомпанії Ryanair Афіни — Вільнюс екстрено приземлився в аеропорту Мінська після отримання повідомлення про мінування. На борту літака перебував співзасновник Telegram-каналу NEXTA Роман Протасевич, його затримали.



Команду прийняти літак в Мінську віддав особисто Олександр Лукашенко, повідомлялося в Telegram-каналі “Пул першого”. Керівник відділу комунікацій Литовського міжнародного аеропорту, де повинен був спочатку приземлитися літак, повідомляв, що між членом екіпажу і пасажиром стався конфлікт, в результаті чого літак вирішили посадити в Мінську. Однак, за словами одного з пасажирів рейсу, ніякого конфлікту не було. Після посадки всіх пасажирів вивели з літака, Протасевича відвели в бік, а його речі винесли на злітно-посадкову смугу.

“Ми запитали його, що відбувається. Він сказав, хто він, і додав: „Мене тут чекає смертна кара“. Він був уже спокійнішим, але тремтів. Поруч з ним весь час стояв офіцер, і незабаром військові його просто вивели”, — розповів пасажир.

Російська служба BBC повідомила, що крім Романа Протасевича в Мінську затримали росіянку. Може йтися про Софію Сапегу, дівчині Протасевича.

Інцидент викликав величезний міжнародний резонанс і гнівну реакцію багатьох західних лідерів, політиків і дипломатів, які виступили з вимогою звільнення опозиційного журналіста і міжнародного розслідування того, що сталося. Ситуацію і можливі санкції щодо білоруської влади обговорюватимуть на саміті ЄС в Брюсселі, який починається 24 травня.