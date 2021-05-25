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Видео под принуждением: Байден осуждает действия Беларуси по поводу ареста Романа Протасевича

Киев • УНН

 • 14480 просмотра

КИЕВ. 25 мая. УНН. Президент США Джо Байден отреагировал на инцидент с самолетом Ryanair в Минске и арестом белорусского журналиста Романа Протасевича. Соответствующее заявление обнародовали на сайте Белого дома, пишет УНН.

Видео под принуждением: Байден осуждает действия Беларуси по поводу ареста Романа Протасевича

Детали

Байден назвал принудительное приземление самолета, вывоз и арест Протасевича “прямым отрицанием международных норм”. По его словам, Соединенные Штаты “решительно осуждают как остановку самолета, так и арест господина Протасевича”. США присоединяются к странам всего мира, требуя его освобождения, а также освобождения сотен политических заключенных, которых несправедливо удерживает режим Лукашенка.

Цитата

“Этот эпатажный случай и видео, которое, как представляется, сделал гражданин Протасевич под принуждением, является позорным нападением как на политическое инакомыслие, так и на свободу прессы. Я присоединяюсь ко многим призывов о международном расследовании, чтобы выяснить полные факты дела. Я приветствую новость о том, что Европейский Союз призвал к целенаправленным экономическим санкциям и другим мерам, и попросил мою команду разработать соответствующие варианты привлечения к ответственности виновных в тесной координации с Европейским Союзом, другими союзниками и партнерами и международными организациями”, - заявил Байден.

Он добавил, что в течение месяцев белорусский народ выражал свои голоса — требуя демократии, уважения прав человека и сохранения основных свобод.

“Я приветствую мужество и решимость белорусов, которые борются за основные права, в частности журналистов, таких как Роман Протасевич, и лидеров оппозиции, таких как Светлана Тихановская и ее муж Сергей Тихановський. США будут продолжать поддерживать народ Беларуси в его борьбе”, - сказал Байден.

Напомним

Европейский Союз рассмотрит возможность введения санкций против бизнеса, экономики и авиационного сектора Беларуси.

В МИД Польши вызвали белорусского посла из-за задержания основателя Nexta Романа Протасевича. Генпрокуратура и полиция Литвы начали расследование инцидента с самолетом Ryanair. Белорусский оппозиционер Латушко заявляет о том, что власть хотела сбить самолет Ryanair. В сети появилось первое обращение белорусского журналиста Романа Протасевича после его задержания в аэропорту Минска. Задержанный утверждает, что не имеет проблем со здоровьем, правоохранители с ним максимально корректны.

контекст

Около 15 часов дня в воскресенье самолет авиакомпании Ryanair Афины — Вильнюс экстренно приземлился в аэропорту Минска после получения сообщения о минировании. На борту самолета находился соучредитель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, его задержали.

Команду принять самолет в Минске отдал лично Александр Лукашенко, сообщалось в Telegram-канале “Пул первого”. Руководитель отдела коммуникаций Литовского международного аэропорта, где должен был сначала приземлиться самолет, сообщал, что между членом экипажа и пассажиром произошел конфликт, в результате чего самолет решили посадить в Минске. Однако, по словам одного из пассажиров рейса, никакого конфликта не было. После посадки всех пассажиров вывели из самолета, Протасевича отвели в сторону , а его вещи вынесли на взлетно-посадочную полосу.

“Мы спросили его, что происходит. Он сказал, кто он, и добавил: „Меня здесь ждет смертная казнь“. Он был уже спокойнее, но дрожал. Рядом с ним все время стоял офицер, и вскоре военные его просто вывели ”, - рассказал пассажир.

Русская служба BBC сообщила, что кроме Романа Протасевича в Минске задержали россиянку. Речь может идти о Софии Сапегу, девушке Протасевича.

Инцидент вызвал огромный международный резонанс и гневную реакцию многих западных лидеров, политиков и дипломатов, выступили с требованием освобождения оппозиционного журналиста и международного расследования случившегося. Ситуацию и возможные санкции в отношении белорусских властей обсуждать на саммите ЕС в Брюсселе, который начинается 24 мая.

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