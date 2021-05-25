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The Guardian

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Сьогодні відбудеться засідання Уряду: розглянуть питання закриття авіасполучення з Білоруссю

Київ • УНН

 • 10247 перегляди

КИЇВ. 25 травня. УНН. Сьогодні відбудеться засідання Уряду, де буде розглянуто питання щодо авіасполучення між Україною та Білоруссю, передає УНН.

Сьогодні відбудеться засідання Уряду: розглянуть питання закриття авіасполучення з Білоруссю

Цитата

"На доручення Президента України Володимира Зеленського, у вівторок, 25 травня, скликаю позачергове засідання Уряду, де буде розглянуто питання щодо авіасполучення між Україною та Білоруссю", - написав Шмигаль у Telegram.

За словами Прем'єра, Україна належним чином відреагує на ситуацію щодо примусової посадки пасажирського літака компанії Ryanair в аеропорту Мінська, а Міністерство закордонних справ та Міністерство інфраструктури вже готують пакет відповідних рішень.

Раніше

Президент України Володимир Зеленський доручив уряду підготувати рішення щодо припинення авіасполучення між Україною та Білоруссю.

Додамо

Як повідомляв УНН, Литва вирішила не пропускати рейси, які перетнули або планують перетнути білоруський повітряний простір. Також відомо, що влада Великої Британії негайно відкликає дозвіл білоруській авіакомпанії “Бєлавіа” на виконання рейсів в королівство. Білоруський опозиціонер Латушко заявляє про те, що влада хотіла збити літак Ryanair. У мережі з'явилось перше звернення білоруського журналіста Романа Протасевича після його затримання в аеропорту Мінська. Затриманий запевняє, що не має проблем зі здоров'ям, правоохоронці з ним максимально коректні. Президент США Джо Байден відреагував на інцидент з літаком Ryanair у Мінську та арештом білоруського журналіста Романа Протасевича.

Контекст

Близько 15-ї години дня в неділю літак авіакомпанії Ryanair Афіни - Вільнюс екстрено приземлився в аеропорту Мінська після отримання повідомлення про мінування. На борту літака перебував співзасновник Telegram-каналу NEXTA Роман Протасевич, його затримали.

Команду прийняти літак в Мінську віддав особисто Олександр Лукашенко, повідомлялося в Telegram-каналі "Пул першого". Керівник відділу комунікацій Литовського міжнародного аеропорту, де повинен був спочатку приземлитися літак, повідомляв, що між членом екіпажу і пасажиром стався конфлікт, в результаті чого літак вирішили посадити в Мінську. Однак, за словами одного з пасажирів рейсу, ніякого конфлікту не було. Після посадки всіх пасажирів вивели з літака, Протасевича відвели в бік, а його речі винесли на злітно-посадкову смугу.

"Ми запитали його, що відбувається. Він сказав, хто він, і додав: "Мене тут чекає смертна кара". Він був уже спокійнішим, але тремтів. Поруч з ним весь час стояв офіцер, і незабаром військові його просто вивели", - розповів пасажир.

Російська служба BBC повідомила, що крім Романа Протасевича в Мінську затримали росіянку. Може йтися про Софію Сапегу, дівчині Протасевича.

Інцидент викликав величезний міжнародний резонанс і гнівну реакцію багатьох західних лідерів, політиків і дипломатів, які виступили з вимогою звільнення опозиційного журналіста і міжнародного розслідування того, що сталося. Ситуацію і можливі санкції щодо білоруської влади обговорюватимуть на саміті ЄС в Брюсселі, який починається 24 травня.

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