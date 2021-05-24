Литва закриває аеропорти для перевізників, які літали над Білоруссю

Цитата

"Рейси, які будуть здійснюватися через зону управління повітряним рухом Білорусі, не будуть узгоджуватися в Литві", - заявила прем'єр-міністр.

Деталі

У матеріалах, поширених перед засіданням уряду Литви, повідомлялося, що Кабінет міністрів забороняє захід у литовські аеропорти і виліт з них, якщо рейс виконується через білоруський авіапростір.

Повідомляється, що заборона набуде чинності з 00:00 25 травня.

Що було раніше

Раніше сьогодні Литва запропонувала припинити членство в Інтерполі Білорусі, влада якої використовує міжнародні правові інструменти для переслідування представників політичної опозиції.

Контекст

Близько 15-ї години дня в неділю літак авіакомпанії Ryanair Афіни - Вільнюс екстрено приземлився в аеропорту Мінська після отримання повідомлення про мінування. На борту літака перебував співзасновник Telegram-каналу NEXTA Роман Протасевич, його затримали.



Команду прийняти літак в Мінську віддав особисто Олександр Лукашенко, повідомлялося в Telegram-каналі "Пул першого". Керівник відділу комунікацій Литовського міжнародного аеропорту, де повинен був спочатку приземлитися літак, повідомляв, що між членом екіпажу і пасажиром стався конфлікт, в результаті чого літак вирішили посадити в Мінську. Однак, за словами одного з пасажирів рейсу, ніякого конфлікту не було. Після посадки всіх пасажирів вивели з літака, Протасевича відвели в бік, а його речі винесли на злітно-посадкову смугу.

"Ми запитали його, що відбувається. Він сказав, хто він, і додав: "Мене тут чекає смертна кара". Він був уже спокійнішим, але тремтів. Поруч з ним весь час стояв офіцер, і незабаром військові його просто вивели", - розповів пасажир.

Російська служба BBC повідомила, що крім Романа Протасевича в Мінську затримали росіянку. Може йтися про Софію Сапегу, дівчині Протасевича.

Інцидент викликав величезний міжнародний резонанс і гнівну реакцію багатьох західних лідерів, політиків і дипломатів, які виступили з вимогою звільнення опозиційного журналіста і міжнародного розслідування того, що сталося. Ситуацію і можливі санкції щодо білоруської влади обговорюватимуть на саміті ЄС в Брюсселі, який починається 24 травня.