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Инцидент с самолетом Ryanair в Минске Литва предлагает исключить Беларусь из состава Интерпола

Киев • УНН

 • 20323 просмотра

КИЕВ. 24 мая. УНН. Литва предложила прекратить членство в Интерполе Беларуси, власти которой используют международные правовые инструменты для преследования представителей политической оппозиции. С таким предложением выступил в понедельник председатель комитета Сейма (парламента) по внешней политике Жигимантас Павилёнис, пишет УНН.

Инцидент с самолетом Ryanair в Минске Литва предлагает исключить Беларусь из состава Интерпола

Детали

“Мы предлагаем членам НАТО и государствам ЕС ввести более глубокие санкции против властей Белоруссии, в том числе обсудить вопрос членства этой страны в Интерполе, так как она использует международные инструменты для осуществления террористических актов”, — заявил он в эфире национального радио LRT.

Так литовский политик оценил инцидент с посадкой в Минске в воскресенье пассажирского самолета компании Ryanair, следовавшего по маршруту Афины — Вильнюс, из-за сообщения о “минировании борта”. После приземления в аэропорту белорусской столицы был задержан один из основателей Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, следовавший в Вильнюс и который разыскивался белорусскими властями.

Письмо руководству Интерпола направила в понедельник глава МВД Литвы Агне Билотайте. “Необходимо сделать все возможное, чтобы международные правовые инструменты не использовались для (политического) преследования и репрессий”, — говорится в послании. В нем подчеркивается необходимость “для защиты лиц от политически мотивированного преследования тщательной оценки поступающих в Интерпол запросов”.

Также сегодня Сейм Литвы обсудил варианты ответных действий против власти Беларуси.

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