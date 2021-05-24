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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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Інцидент з літаком Ryanair у Мінську: Литва пропонує виключити Білорусь зі складу Інтерполу

Київ • УНН

 • 20323 перегляди

КИЇВ. 24 травня. УНН. Литва запропонувала припинити членство в Інтерполі Білорусі, влада якої використовує міжнародні правові інструменти для переслідування представників політичної опозиції. З такою пропозицією виступив в понеділок голова комітету Сейму (парламенту) із зовнішньої політики Жигімантас Павільоніс, пише УНН.

Інцидент з літаком Ryanair у Мінську: Литва пропонує виключити Білорусь зі складу Інтерполу

Деталі

“Ми пропонуємо членам НАТО та державам ЄС ввести більш глибокі санкції проти влади Білорусі, в тому числі обговорити питання членства цієї країни в Інтерполі, так як вона використовує міжнародні інструменти для здійснення терористичних актів”, — заявив він в ефірі національного радіо LRT.

Так литовський політик оцінив інцидент з посадкою в Мінську в неділю пасажирського літака компанії Ryanair, що прямував за маршрутом Афіни — Вільнюс, через повідомлення про “замінування борту”. Після приземлення в аеропорту білоруської столиці був затриманий один із засновників Telegram-каналу NEXTA Роман Протасєвіч, що прямував до Вільнюса та який розшукувався білоруською владою.

Лист керівництву Інтерполу направила в понеділок глава МВС Литви Агне Білотайте. “Необхідно зробити все можливе, щоб міжнародні правові інструменти не використовувалися для (політичного) переслідування і репресій”, — йдеться в посланні. У ньому наголошується на необхідності “для захисту осіб від політично мотивованого переслідування ретельної оцінки запитів, що надходять в Інтерпол”.

Також сьогодні Сейм Литви обговорив варіанти дій у відповідь проти влади Білорусі.

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