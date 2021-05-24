Литва закрывает аэропорты для перевозчиков, летающих над Беларусью

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“Рейсы, которые будут осуществляться через зону управления воздушным движением Беларуси, не будут согласовываться в Литве”, — заявила премьер-министр.

Детали

В материалах, распространенных перед заседанием правительства Литвы, сообщалось, что Кабинет министров запрещает заход в литовские аэропорты и вылет из них, если рейс выполняется через белорусское авиапространство.

Сообщается, что запрет вступит в силу с 00:00 25 мая.

Что было ранее

Ранее сегодня Литва предложила прекратить членство в Интерполе Беларуси, власти которой используют международные правовые инструменты для преследования представителей политической оппозиции.

Контекст

Около 15 часов дня в воскресенье самолет авиакомпании Ryanair Афины — Вильнюс экстренно приземлился в аэропорту Минска после получения сообщения о минировании. На борту самолета находился соучредитель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, его задержали.



Команду принять самолет в Минске отдал лично Александр Лукашенко , сообщалось в Telegram-канале “Пул первого”. Руководитель отдела коммуникаций Литовского международного аэропорта, где должен был сначала приземлиться самолет, сообщал, что между членом экипажа и пассажиром произошел конфликт, в результате чего самолет решили посадить в Минске. Однако, по словам одного из пассажиров рейса, никакого конфликта не было. После посадки всех пассажиров вывели из самолета, Протасевича отвели в сторону, а его вещи вынесли на взлетно-посадочную полосу.

“Мы спросили его, что происходит. Он сказал, кто он, и добавил: „Меня здесь ждет смертная казнь“. Он был уже спокойнее, но дрожал. Рядом с ним все время стоял офицер, и вскоре военные его просто вывели ”, - рассказал пассажир.

Русская служба BBC сообщила, что кроме Романа Протасевича в Минске задержали россиянку. Речь может идти о Софии Сапега, девушке Протасевича.

Инцидент вызвал огромный международный резонанс и гневную реакцию многих западных лидеров, политиков и дипломатов, выступивших с требованием освобождения оппозиционного журналиста и международного расследования случившегося. Ситуацию и возможные санкции в отношении белорусских властей будут обсуждать на саммите ЕС в Брюсселе, который начинается 24 мая.