Скорректировала смертельный удар по Покровскому району: задержана российская агентка

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В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных
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В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных

Эксклюзив
Пройдя полиграф, Лиев доказал, что не причастен к преступлению, в котором его подозревают - полиграфолог
  •  166717 просмотра

Пройдя полиграф, Лиев доказал, что не причастен к преступлению, в котором его подозревают - полиграфолог

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Лиев о закупках боеприпасов: на меня постоянно давили
  •  193254 просмотра

Лиев о закупках боеприпасов: на меня постоянно давили

Эксклюзив
ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке
06.02.24  •  190778 просмотра

ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке

Эксклюзив
У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом
05.02.24  •  222546 просмотра

У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом

Эксклюзив
Наступление россиян на Купянск: в ВСУ отреагировали на информацию о 500 танков и 40 тыс. солдат рф для атаки на город
05.02.24  •  235023 просмотра

Наступление россиян на Купянск: в ВСУ отреагировали на информацию о 500 танков и 40 тыс. солдат рф для атаки на город

Эксклюзив
В случае выявления конфликта интересов у замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи, ее решение отменят - общественный совет при НАПК
05.02.24  •  197207 просмотра

В случае выявления конфликта интересов у замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи, ее решение отменят - общественный совет при НАПК

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Чтобы улучшить отношения бизнеса с налоговой службой, нужно полностью ее перезагрузить - эксперт
05.02.24  •  183711 просмотра

Чтобы улучшить отношения бизнеса с налоговой службой, нужно полностью ее перезагрузить - эксперт

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НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист
02.02.24  •  280814 просмотра

НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист

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Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф
01.02.24  •  356510 просмотра

Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новости по теме

Скорректировала смертельный удар по Покровскому району: задержана российская агентка

Служба безопасности Украины задержала информатора российской военной разведки, который корректировал огонь противника, в результате которого погибли 6 мирных жителей, в том числе дети, во время ракетного удара по жилому кварталу в Покровском районе Донецкой области.

Война •   •  20178 просмотра
Скорректировала смертельный удар по Покровскому району: задержана российская агентка

В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных

С начала российского вторжения в Офис Омбудсмена поступило более 3 500 обращений от украинских военнослужащих.

Общество •   •  116434 просмотра
Эксклюзив
В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных

россияне ударили авиабомбами по Сумской области: 1 человек ранен, 6 домов повреждены

Российские авиаудары повредили 6 домов и ранили 1 человека в Сумской области.

Война •   •  18431 просмотра
россияне ударили авиабомбами по Сумской области: 1 человек ранен, 6 домов повреждены

В Киеве уже трое погибших из-за атаки рф - КГВА

Три человека погибли и 16 получили ранения в результате российского ракетного удара по Киеву.

Война •   •  85832 просмотра
В Киеве уже трое погибших из-за атаки рф - КГВА

В Хмельницкой области обезвредили две воздушные цели врага во время утренней атаки рф - ОВА

Украинские силы противовоздушной обороны нейтрализовали две вражеские воздушные цели во время утренней атаки в Хмельницкой области.

Война •   •  80208 просмотра
В Хмельницкой области обезвредили две воздушные цели врага во время утренней атаки рф - ОВА

Утренняя ракетная атака рф не нанесла критических последствий для энергосистемы, дефицита не прогнозируется - Укрэнерго

Утренняя ракетная атака россии вызвала отключение электроэнергии в Киеве и Харькове, повредив местные электросети, в то время как национальная энергосистема Украины оставалась стабильной и дефицита электроэнергии не предвиделось.

Война •   •  74474 просмотра
Утренняя ракетная атака рф не нанесла критических последствий для энергосистемы, дефицита не прогнозируется - Укрэнерго

От ракетного удара в Киеве пострадало 14 человек, из многоэтажки Голосеевском районе восьмерых спасли - КГВА

В результате российского ракетного удара по Киеву 14 человек получили ранения, восемь были спасены из горящей многоэтажки.

Война •   •  68777 просмотра
От ракетного удара в Киеве пострадало 14 человек, из многоэтажки Голосеевском районе восьмерых спасли - КГВА

В Черкасской области ночью сбили три "шахеды", еще один попал в заброшенную постройку

Три российских ударных беспилотника "Shahed" были сбиты ночью над Черкасской областью Украины, а еще один попал в заброшенное здание.

Война •   •  61253 просмотра
В Черкасской области ночью сбили три "шахеды", еще один попал в заброшенную постройку

Из-за атаки рф в Николаеве есть жертва, в Киеве - двое погибших: Зеленский показал последствия

Российские атаки на 6 областей Украины привели к гибели одного человека в Николаеве, двух погибших и более 10 раненых в Киеве и двух раненых в Харьковской области.

Война •   •  56895 просмотра
Из-за атаки рф в Николаеве есть жертва, в Киеве - двое погибших: Зеленский показал последствия

Из-за вражеской атаки в Киеве введены временные изменения в движении общественного транспорта

В связи с ракетным ударом россии по Киеву, в столице временно изменено движение общественного транспорта: некоторые трамваи, троллейбусы и автобусы задерживаются или меняются маршруты.

Общество •   •  52324 просмотра
Из-за вражеской атаки в Киеве введены временные изменения в движении общественного транспорта