Скорректировала смертельный удар по Покровскому району: задержана российская агентка

Служба безопасности разоблачила информаторку военной разведки рф, которая собирала разведданные о Силах обороны и корректировала вражеский огонь по гражданской инфраструктуре в Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.

Именно по ее "наводке" 6 января этого года рашисты нанесли ракетный удар по жилой застройке в Покровском районе. Тогда в результате вражеских "прилетов" погибло 6 мирных жителей, среди них - двое детей. Также злоумышленница отслеживала наличие и периодичность движения эшелонов с тяжелой бронетехникой и артиллерией ВСУ в направлении передовой, - говорится в сообщении.

Детали

Для выполнения этой задачи информаторка российской разведки устроилась продавщицей привокзального киоска во фронтовом районе области. Там она "втемную" выспрашивала "нужные" сведения у работников вокзала во время доверительных разговоров и продажи товаров. Кроме того, она пыталась скрыто фиксировать перемещение подвижного состава украинских войск.

Всю полученную информацию она дистанционно передавала кадровому сотруднику главного управления генштаба вооруженных сил россии. Его личность уже идентифицирована Службой безопасности.

Для коммуникации злоумышленники использовали анонимный чат в популярном мессенджере. Передачу разведданных фигурантка осуществляла в виде текстовых "отчетов" и электронных фото украинских объектов с привязкой к местности.

В результате спецоперации сотрудники СБУ разоблачили вражескую информаторку и задержали ее в собственном доме.

Дополнение

По данным следствия, российское гру привлекло женщину к сотрудничеству еще до начала полномасштабного вторжения рф. Тогда она приезжала во временно оккупированный Донецк, где навещала своего мужа - уголовника, который отбывал тюремный срок в местной колонии.

После выхода "на волю" он добровольно вступил в ряды российской частной военной компании "вагнер", а его жена начала работать на военную разведку рф. Летом 2023 года на фигурантку вышел ее российский "куратор", который определил ей задачу по сбору информации на Бахмутском направлении, отмечают в СБУ.



Во время обысков по месту жительства задержанной изъят мобильный телефон, который она использовала в разведывательно-подрывной деятельности. на основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили ей о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении или размещении ВСУ, совершенное в условиях военного положения).

Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит до 12 лет тюрьмы.

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