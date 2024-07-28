Киев • УНН
В Украине 28 июля графики почасовых отключений электроэнергии будут применяться с 18:00 до 22:00. Энергосистема страны продолжает испытывать дефицит мощностей из-за вражеских атак и повреждений инфраструктуры.
По состоянию на 28 июля в Украине будут действовать графики почасовых отключений только в часы пикового потребления - с 18:00 до 22:00. Об этом сообщили в Укрэнерго, пишет УНН.
На сегодня запланировано, что графики почасовых отключений будут применяться только в часы пикового потребления - с 18:00 до 22:00. Ограничения будут действовать в объеме одной очереди. Об изменениях в графиках узнавайте на официальных ресурсах облэнерго в своих регионах,
Детали
Энергосистема страны продолжает испытывать значительный дефицит мощностей, особенно после потери 9 ГВт производственных мощностей из-за вражеских атак. Обстрелы, которые часто происходят на прифронтовых и приграничных территориях, поражают подстанции и линии передачи электроэнергии, что вызывает ограничения в передаче доступной электроэнергии.
Что касается ситуации с электроснабжением в регионах, то в Винницкой области произошли технологические сбои, которые привели к отключению высоковольтной воздушной линии, в результате чего подстанция и присоединенные к ней домохозяйства остались без электроэнергии. Однако, все потребители были быстро подключены с помощью резервной системы.
В Закарпатской области также было зафиксировано кратковременное отключение высоковольтной линии, однако это не привело к обесточиванию потребителей.
В Донецкой области вражеский обстрел одной из шахт, где работало 27 человек, не привел к обесточиванию или возникновению пожара.
Энергетические службы восстановили электроснабжение для 3,524 потребителей, которые потеряли доступ к электроэнергии из-за боевых действий и технических неисправностей. Впрочем, в результате военных действий и технических нарушений, 483 населенных пункта продолжают оставаться без света.
В Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областях энергетики успешно восстановили электроснабжение для более 3,000 потребителей.
Донецкая область: вражеские обстрелы привели к обесточиванию 1,2 тысячи абонентов в 6 населенных пунктах. Энергетики восстановили электроснабжение для 835 абонентов в 8 населенных пунктах, однако 135 населенных пунктов, общим количеством 83,2 тысячи абонентов, остаются без электричества.
Запорожская область: боевые действия оставили 3,7 тысячи потребителей без электроэнергии в 51 населенном пункте.
Ивано-Франковская область: технологические нарушения вызвали снижение давления газа, в результате чего 260 абонентов были отключены от газоснабжения.
Сумская область: из-за военных действий без электроснабжения остались 3,5 тысячи потребителей в 67 населенных пунктах.
Харьковская область: в результате боевых действий 38,3 тысячи абонентов в 106 населенных пунктах до сих пор остаются без электроснабжения.
Херсонская область: в городе Херсон обесточены 2476 потребителей, а в общем по области - более 26 тысяч потребителей в 48 населенных пунктах.
Черниговская область: боевые действия вызвали отсутствие электричества у 1,4 тысячи абонентов в 23 населенных пунктах.
Напомним
Враг атаковал объекты системы передачи электроэнергии в Черниговской и Днепропетровской областях. В Донецкой области обстреляли шахту в результате чего под землей оказались 86 шахтеров. Сегодня графики отключений будут применяться с 17:00 до 23:00.