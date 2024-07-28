По состоянию на 28 июля в Украине будут действовать графики почасовых отключений только в часы пикового потребления - с 18:00 до 22:00. Об этом сообщили в Укрэнерго, пишет УНН.

На сегодня запланировано, что графики почасовых отключений будут применяться только в часы пикового потребления - с 18:00 до 22:00. Ограничения будут действовать в объеме одной очереди. Об изменениях в графиках узнавайте на официальных ресурсах облэнерго в своих регионах, - говорится в сообщении Укрэнерго.

Детали

Энергосистема страны продолжает испытывать значительный дефицит мощностей, особенно после потери 9 ГВт производственных мощностей из-за вражеских атак. Обстрелы, которые часто происходят на прифронтовых и приграничных территориях, поражают подстанции и линии передачи электроэнергии, что вызывает ограничения в передаче доступной электроэнергии.

Что касается ситуации с электроснабжением в регионах, то в Винницкой области произошли технологические сбои, которые привели к отключению высоковольтной воздушной линии, в результате чего подстанция и присоединенные к ней домохозяйства остались без электроэнергии. Однако, все потребители были быстро подключены с помощью резервной системы.

В Закарпатской области также было зафиксировано кратковременное отключение высоковольтной линии, однако это не привело к обесточиванию потребителей.

В Донецкой области вражеский обстрел одной из шахт, где работало 27 человек, не привел к обесточиванию или возникновению пожара.

Энергетические службы восстановили электроснабжение для 3,524 потребителей, которые потеряли доступ к электроэнергии из-за боевых действий и технических неисправностей. Впрочем, в результате военных действий и технических нарушений, 483 населенных пункта продолжают оставаться без света.

В Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областях энергетики успешно восстановили электроснабжение для более 3,000 потребителей.

Донецкая область: вражеские обстрелы привели к обесточиванию 1,2 тысячи абонентов в 6 населенных пунктах. Энергетики восстановили электроснабжение для 835 абонентов в 8 населенных пунктах, однако 135 населенных пунктов, общим количеством 83,2 тысячи абонентов, остаются без электричества.

Запорожская область: боевые действия оставили 3,7 тысячи потребителей без электроэнергии в 51 населенном пункте.

Ивано-Франковская область: технологические нарушения вызвали снижение давления газа, в результате чего 260 абонентов были отключены от газоснабжения.

Сумская область: из-за военных действий без электроснабжения остались 3,5 тысячи потребителей в 67 населенных пунктах.

Харьковская область: в результате боевых действий 38,3 тысячи абонентов в 106 населенных пунктах до сих пор остаются без электроснабжения.

Херсонская область: в городе Херсон обесточены 2476 потребителей, а в общем по области - более 26 тысяч потребителей в 48 населенных пунктах.

Черниговская область: боевые действия вызвали отсутствие электричества у 1,4 тысячи абонентов в 23 населенных пунктах.

Напомним

Враг атаковал объекты системы передачи электроэнергии в Черниговской и Днепропетровской областях. В Донецкой области обстреляли шахту в результате чего под землей оказались 86 шахтеров. Сегодня графики отключений будут применяться с 17:00 до 23:00.