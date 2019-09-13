Ситуация на Донбассе: в результате обстрелов боевиков 6 военных ранены
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. С начала суток на Донбассе боевики 11 раз нарушили режим тишины. В результате 6 украинских военных получили ранения различной степени тяжести. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу Facebook Операции объединенных сил.
"На протяжении текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 11 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями калибров оружия, а именно - минометов калибра 82 мм. Также из гранатометов различных систем, снайперского и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 8 обстрелов позиций Объединенных сил. Еще три обстрелы противник совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".
"На протяжении текущих суток в результате вражеских обстрелов шесть военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения различной степени тяжести", - говорится в сообщении.
Напомним, 12 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 23 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений.