Ситуація на Донбасі: у результаті обстрілів бойовиків 6 військових поранено
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. З початку доби на Донбасі бойовики 11 разів порушили режим тиші. Внаслідок цього 6 українських військових отримали поранення різного ступеня тяжкості. Про це передає УНН із посиланням на сторінку Facebook Операції об’єднаних сил.
“Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 11 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об’єднаних сил із заборонених Мінськими угодами калібрів зброї, а саме — мінометів калібру 82 мм. Також з гранатометів різних систем, снайперської та стрілецької зброї”, — йдеться в повідомленні.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” противник здійснив 8 обстрілів позицій Об’єднаних сил. Ще три обстріли противник здійснив в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ”.
“Впродовж поточної доби внаслідок ворожих обстрілів шість військовослужбовці зі складу Об’єднаних сил отримали поранення різного ступеня важкості”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 12 вересня збройні формування Російської Федерації та її найманці 23 рази порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів.