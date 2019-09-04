Синоптики сообщили, какой будет погода завтра

"В ближайшие сутки в большинстве южных, центральных, Харьковской областях, 6 сентября на Левобережье местами кратковременные дожди, грозы, на остальной территории, 7 сентября в Украине преимущественно без осадков", - указали синоптики.

Температура в западных и северных областях ночью 8-15°, днем 20-26°; на остальной территории ночью 10-18°, днем завтра 23-28°, 6-7 сентября местами 30°.

Напомним, 4 сентября по Украине пройдут дожди.