Синоптики повідомили, якою буде погода завтра
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. Найближчої доби у більшості південних, центральних, Харківській областях йтимуть дощі. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
"Найближчої доби у більшості південних, центральних, Харківській областях, 6 вересня на Лівобережжі місцями короткочасні дощі, грози; на решті території, 7 вересня в Україні переважно без опадів", - вказали синоптики.
Температура у західних та північних областях вночі 8-15°, вдень 20-26°; на решті території вночі 10-18°, вдень завтра 23-28°, 6-7 вересня місцями 30°.
Нагадаємо, 4 вересня по Україні пройдуть дощі.