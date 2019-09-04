Синоптики повідомили, якою буде погода завтра

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Київ • УНН

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КИЇВ. 4 вересня. УНН. Найближчої доби у більшості південних, центральних, Харківській областях йтимуть дощі. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

"Найближчої доби у більшості південних, центральних, Харківській областях, 6 вересня на Лівобережжі місцями короткочасні дощі, грози; на решті території, 7 вересня в Україні переважно без опадів", - вказали синоптики.

Температура у західних та північних областях вночі 8-15°, вдень 20-26°; на решті території вночі 10-18°, вдень завтра 23-28°, 6-7 вересня місцями 30°.

Нагадаємо, 4 вересня по Україні пройдуть дощі.

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