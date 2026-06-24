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Силовики предложили путину отменить выборы в госдуму - в чем причина

Киев • УНН

 • 1018 просмотра

российские силовики предлагают отменить выборы в госдуму из-за проблем в экономике и атак украинских дронов. Обсуждение происходит только на уровне разговоров, документов у президента нет.

Силовики предложили путину отменить выборы в госдуму - в чем причина

российские силовики предложили владимиру путину отменить выборы в Государственную думу из-за проблем в экономике и налетов украинских дронов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на российские "СМИ".

Детали

По словам российского чиновника, близкого к администрации российского президента, "разговоры о переносе, а на самом деле - об отмене в ближайшее время" появились еще весной 2026 года.

Также он озвучил причины такого решения:

  • проблемы с российским бюджетом из-за войны с Украиной;
    • продолжающийся рост цен;
      • сокращение работников на предприятиях и урезание зарплаты.

        Также инсайдер говорит, что аналогичные действия предпринимали силовики, когда блокировали интернет, чтобы ограничить доступ россиян к независимым СМИ, и когда ужесточали миграционное законодательство после теракта в "Крокус Сити Холле".

        При этом чиновник отметил, что обсуждение переноса выборов в Думу происходит лишь "на уровне разговоров".

        На столе у президента нет никаких документов, и, возможно, их там и не будет

        - поясняет он.

        Основные аргументы, которые используют силовики для лоббирования отмены - ухудшение ситуации в экономике и падение рейтингов "единой россии".

        Дополнительно

        По данным Службы внешней разведки Украины, рейтинг провластной партии рф "единая россия" снизился с 23% до 16% за полгода. 22,3% россиян заявили, что не будут голосовать за нее ни при каких обстоятельствах.

        владимир путин занимает пост российского президента с 1999 года, с перерывом на работу премьер-министром в 2008-2012 годах (президентом был дмитрий медведев).

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        Евгений Устименко

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