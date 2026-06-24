Силовики предложили путину отменить выборы в госдуму - в чем причина
Киев • УНН
российские силовики предлагают отменить выборы в госдуму из-за проблем в экономике и атак украинских дронов. Обсуждение происходит только на уровне разговоров, документов у президента нет.
российские силовики предложили владимиру путину отменить выборы в Государственную думу из-за проблем в экономике и налетов украинских дронов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на российские "СМИ".
Детали
По словам российского чиновника, близкого к администрации российского президента, "разговоры о переносе, а на самом деле - об отмене в ближайшее время" появились еще весной 2026 года.
Также он озвучил причины такого решения:
- проблемы с российским бюджетом из-за войны с
Украиной;
- продолжающийся рост цен;
- сокращение работников на предприятиях и урезание
зарплаты.
Также инсайдер говорит, что аналогичные действия предпринимали силовики, когда блокировали интернет, чтобы ограничить доступ россиян к независимым СМИ, и когда ужесточали миграционное законодательство после теракта в "Крокус Сити Холле".
При этом чиновник отметил, что обсуждение переноса выборов в Думу происходит лишь "на уровне разговоров".
На столе у президента нет никаких документов, и, возможно, их там и не будет
Основные аргументы, которые используют силовики для лоббирования отмены - ухудшение ситуации в экономике и падение рейтингов "единой россии".
Дополнительно
По данным Службы внешней разведки Украины, рейтинг провластной партии рф "единая россия" снизился с 23% до 16% за полгода. 22,3% россиян заявили, что не будут голосовать за нее ни при каких обстоятельствах.
владимир путин занимает пост российского президента с 1999 года, с перерывом на работу премьер-министром в 2008-2012 годах (президентом был дмитрий медведев).
кремль теряет управляемость, чиновники и депутаты начали противоречить путину - разведка17.06.2026, 15:22 • 12565 просмотров