российские силовики предложили владимиру путину отменить выборы в Государственную думу из-за проблем в экономике и налетов украинских дронов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на российские "СМИ".

Детали

По словам российского чиновника, близкого к администрации российского президента, "разговоры о переносе, а на самом деле - об отмене в ближайшее время" появились еще весной 2026 года.

Также он озвучил причины такого решения:

проблемы с российским бюджетом из-за войны с Украиной;

продолжающийся рост цен;

сокращение работников на предприятиях и урезание зарплаты.

Также инсайдер говорит, что аналогичные действия предпринимали силовики, когда блокировали интернет, чтобы ограничить доступ россиян к независимым СМИ, и когда ужесточали миграционное законодательство после теракта в "Крокус Сити Холле".

При этом чиновник отметил, что обсуждение переноса выборов в Думу происходит лишь "на уровне разговоров".

На столе у президента нет никаких документов, и, возможно, их там и не будет - поясняет он.

Основные аргументы, которые используют силовики для лоббирования отмены - ухудшение ситуации в экономике и падение рейтингов "единой россии".

Дополнительно

По данным Службы внешней разведки Украины, рейтинг провластной партии рф "единая россия" снизился с 23% до 16% за полгода. 22,3% россиян заявили, что не будут голосовать за нее ни при каких обстоятельствах.

владимир путин занимает пост российского президента с 1999 года, с перерывом на работу премьер-министром в 2008-2012 годах (президентом был дмитрий медведев).

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