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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Сильные заморозки ожидаются в Киеве: дороги может сковать гололедица

Сильные заморозки ожидаются в Киеве: дороги может сковать гололедица

Киев  •  УНН

17 октября 2024, 14:35  •  3926 просмотра

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В Киеве 18-20 октября ночью ожидаются сильные заморозки от 0 до -3°, днем температура 8-10° тепла. КГГА предупреждает о II уровне опасности и возможной гололедице на дорогах.

В ближайшие два дня в Киеве ожидаются заморозки - ночью температура снизится до -3°, передает УНН со ссылкой на КГГА. 

«Ночью 18-20 октября в столице ожидаются сильные заморозки от 0 до -3°. Днем температура воздуха в Киеве 8-10 выше 0», - говорится в сообщении.

В КГГА предупредили о ІІ уровне опасности, оранжевый. Неблагоприятные погодные условия могут привести к гололеду на дорогах.

"Достаем пуховички и шарфики": в Украину идут сильные заморозки15 октября 2024, 11:37 • 9233 просмотра

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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