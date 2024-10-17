Сильные заморозки ожидаются в Киеве: дороги может сковать гололедица

В ближайшие два дня в Киеве ожидаются заморозки - ночью температура снизится до -3°, передает УНН со ссылкой на КГГА.

«Ночью 18-20 октября в столице ожидаются сильные заморозки от 0 до -3°. Днем температура воздуха в Киеве 8-10 выше 0», - говорится в сообщении.

В КГГА предупредили о ІІ уровне опасности, оранжевый. Неблагоприятные погодные условия могут привести к гололеду на дорогах.

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