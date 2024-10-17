Сильні заморозки очікуються у Києві: дороги може скувати ожеледиця
Київ • УНН
У Києві 18-20 жовтня вночі очікуються сильні заморозки від 0 до -3°, вдень температура 8-10° тепла. КМДА попереджає про ІІ рівень небезпечності та можливу ожеледицю на дорогах.
У найближчі два дні у Києві очікуються заморозки - вночі температура знизиться до -3°, передає УНН із посиланням на КМДА.
"Вночі 18-20 жовтня в столиці очікуються сильні заморозки від 0 до -3°. Вдень температура повітря в Києві 8-10 вище 0", - йдеться у повідомленні.
У КМДА попередили про ІІ рівень небезпечності, помаранчевий. Несприятливі погодні умови можуть призвести до ожеледиці на дорогах.
"Дістаємо пуховички та шарфики": в Україну йдуть сильні заморозки15.10.24, 14:37 • 12783 перегляди