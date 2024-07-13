Силы обороны У выбили российскую армию из Сотницкого Казачка на Харьковщине

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В россии заявили, что Украина якобы готовит подрыв дамб возле Киева и Канева

В россии заявили, что Украина якобы готовит подрыв дамб возле Киева и Канева

  •  64097 просмотра
россия пытается запугать украинцев: Центр противодействия дезинформации объяснил заявления москвы о подрыве Киевской ГЭС

россия пытается запугать украинцев: Центр противодействия дезинформации объяснил заявления москвы о подрыве Киевской ГЭС

  •  61959 просмотра
"Это повод внимательнее следить за действиями России": в МИД ответили на обвинения рф относительно возможного подрыва Киевской ГЭС Украиной

"Это повод внимательнее следить за действиями России": в МИД ответили на обвинения рф относительно возможного подрыва Киевской ГЭС Украиной

  •  51778 просмотра
В МАГАТЭ осудили ракетную атаку рф по "Охматдету"

В МАГАТЭ осудили ракетную атаку рф по "Охматдету"

  •  53516 просмотра
Системы ПВО, техника и финансовая поддержка: в Минобороны подвели итоги саммита НАТО для Украины

Системы ПВО, техника и финансовая поддержка: в Минобороны подвели итоги саммита НАТО для Украины

  •  53737 просмотра
публикации
Некоторые иностранные поставщики прибегали к шантажу ритейлеров, чтобы вернуть средства

Некоторые иностранные поставщики прибегали к шантажу ритейлеров, чтобы вернуть средства

  •  115648 просмотра
Передовые разработки или скрытая аренда: чем на самом деле занималось НААН на государственных землях

Передовые разработки или скрытая аренда: чем на самом деле занималось НААН на государственных землях
Эксклюзив

  •  120316 просмотра
Для усовершенствования fpv-дронов рф может использовать ІТ-школы Ипатова, фирма которого работает на украинском терминале "Олимпекс"

Для усовершенствования fpv-дронов рф может использовать ІТ-школы Ипатова, фирма которого работает на украинском терминале "Олимпекс"
Эксклюзив

  •  119893 просмотра
Первая реакция - все "замерли": СЕО "Фокстрот" рассказал, как на полномасштабную войну отреагировали иностранные поставщики

Первая реакция - все "замерли": СЕО "Фокстрот" рассказал, как на полномасштабную войну отреагировали иностранные поставщики
Эксклюзив

11 июля 2024, 09:08  •  162626 просмотра
НАБУ и САП не хватило 5 лет, чтобы доказать вину экс-министра Сольского - для сбора доказательств планируют допросить еще 1500 человек

НАБУ и САП не хватило 5 лет, чтобы доказать вину экс-министра Сольского - для сбора доказательств планируют допросить еще 1500 человек

11 июля 2024, 07:15  •  158878 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Marvel показал трейлер фильма "Капитан Америка: Прекрасный новый мир" уже без Криса Эванса

Marvel показал трейлер фильма "Капитан Америка: Прекрасный новый мир" уже без Криса Эванса

  •  14274 просмотра
5 увлекательных комедийных сериалов: что посмотреть в жаркие выходные

5 увлекательных комедийных сериалов: что посмотреть в жаркие выходные

  •  15089 просмотра
12 июля: Всемирный день бортпроводника, День шашлыка

12 июля: Всемирный день бортпроводника, День шашлыка

  •  96890 просмотра
Умерла Звезда фильма "Сиянии" Шелли Дюваль

Умерла Звезда фильма "Сиянии" Шелли Дюваль

11 июля 2024, 16:48  •  75099 просмотра
11 июля: Всемирный день народонаселения, День памяти равноапостольной княгини Ольги

11 июля: Всемирный день народонаселения, День памяти равноапостольной княгини Ольги

11 июля 2024, 03:02  •  105826 просмотра
Актуальное
Силы обороны У выбили российскую армию из Сотницкого Казачка на Харьковщине

Силы обороны У выбили российскую армию из Сотницкого Казачка на Харьковщине

Киев  •  УНН

12 июля 2024, 21:11  •  14579 просмотра

Read in English

Вооруженные силы Украины выбили российскую армию из поселка Сотница Казачок в Харьковской области, в то время как российская армия продвинулась вперед возле нескольких населенных пунктов в Донецкой области.

Силы Обороны Украины выбили противника из Сотницкого Казачка, Харьковской области. Об этом свидетельствуют обновленные карты ресурса deepstate, передает УНН.

Детали

В то же время аналитики отмечают, что российская армия продвинулась возле нескольких населенных пунктов в Донецкой области.

"Враг продвинулся возле Воздвиженки, Юрьевки, в Раздоловке и Новоселовке Первой. Продолжаются бои в Урожайном и Красногоровке", - говорится в сообщении.

Напомним

В ночь на 13 июля в Харькове была слышна еще одна серия взрывов, вероятно, за пределами города. Заметим, что Украина ожидает получить шесть самолетов F-16 этим летом и в целом до 20 - до конца года.

На Харьковщине оккупанты ударили дронами во время выдачи пенсий передвижной почтой12 июля 2024, 11:54 • 17736 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Войнаполитика
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
ukrainaУкраина
donetskДонецк
varianty-f-16-fighting-falcon-vid-general-dynamicsF-16 Fighting Falcon
kharkivХарьков
polshaПольша
Эксклюзив
Не мог стать прорывом по членству: политологи подвели итоги и указали на успехи саммита НАТО для Украины
  •  81429 просмотра

Не мог стать прорывом по членству: политологи подвели итоги и указали на успехи саммита НАТО для Украины

Эксклюзив
Траектория полета, заход на цель, обломки - в Минюсте рассказали, как украинские эксперты пришли к выводу, что в "Охматдет" попала вражеская ракета Х-101
  •  82788 просмотра

Траектория полета, заход на цель, обломки - в Минюсте рассказали, как украинские эксперты пришли к выводу, что в "Охматдет" попала вражеская ракета Х-101

Эксклюзив
Примитивный и преступный пиар отдельных политиков - эксперт о попытке некоторых нардепов переименовать Бровары в Бровари
  •  102966 просмотра

Примитивный и преступный пиар отдельных политиков - эксперт о попытке некоторых нардепов переименовать Бровары в Бровари

Эксклюзив
ТЦ "Гулливер" теперь покупает электричество напрямую из-за рубежа, чтобы облегчить работу энергосистемы Украины
  •  92723 просмотра

ТЦ "Гулливер" теперь покупает электричество напрямую из-за рубежа, чтобы облегчить работу энергосистемы Украины

Эксклюзив
Украина должна ввести санкции против россиянина Ипатова, компания которого работает в Украине, если подтвердится его помощь россии в войне – экс-военный прокурор
  •  77220 просмотра

Украина должна ввести санкции против россиянина Ипатова, компания которого работает в Украине, если подтвердится его помощь россии в войне – экс-военный прокурор

Эксклюзив
Передовые разработки или скрытая аренда: чем на самом деле занималось НААН на государственных землях
  •  120319 просмотра

Передовые разработки или скрытая аренда: чем на самом деле занималось НААН на государственных землях

Эксклюзив
Для усовершенствования fpv-дронов рф может использовать ІТ-школы Ипатова, фирма которого работает на украинском терминале "Олимпекс"
  •  119895 просмотра

Для усовершенствования fpv-дронов рф может использовать ІТ-школы Ипатова, фирма которого работает на украинском терминале "Олимпекс"

Эксклюзив
ВСП и Совет судей могут обязать прокуратуру провести более тщательную проверку по заявлению судьи о давлении со стороны Гетманцева - эксперт
  •  59983 просмотра

ВСП и Совет судей могут обязать прокуратуру провести более тщательную проверку по заявлению судьи о давлении со стороны Гетманцева - эксперт

Эксклюзив
Желание громады оставить городу историческое название "Бровары" подкреплено выводами уважаемых научных учреждений - городской голова
11 июля 2024, 13:29  •  102897 просмотра

Желание громады оставить городу историческое название "Бровары" подкреплено выводами уважаемых научных учреждений - городской голова

Эксклюзив
Украина должна выявлять бизнесы, связанные с рф за границей, и пресекать попытки агрессора влиять на международную политику - эксперт
11 июля 2024, 12:08  •  103423 просмотра

Украина должна выявлять бизнесы, связанные с рф за границей, и пресекать попытки агрессора влиять на международную политику - эксперт

Популярные

Системы ПВО, техника и финансовая поддержка: в Минобороны подвели итоги саммита НАТО для Украины

Системы ПВО, техника и финансовая поддержка: в Минобороны подвели итоги саммита НАТО для Украины

  •  53737 просмотра
В МАГАТЭ осудили ракетную атаку рф по "Охматдету"

В МАГАТЭ осудили ракетную атаку рф по "Охматдету"

  •  53516 просмотра
"Это повод внимательнее следить за действиями России": в МИД ответили на обвинения рф относительно возможного подрыва Киевской ГЭС Украиной

"Это повод внимательнее следить за действиями России": в МИД ответили на обвинения рф относительно возможного подрыва Киевской ГЭС Украиной

  •  51778 просмотра
россия пытается запугать украинцев: Центр противодействия дезинформации объяснил заявления москвы о подрыве Киевской ГЭС

россия пытается запугать украинцев: Центр противодействия дезинформации объяснил заявления москвы о подрыве Киевской ГЭС

  •  61959 просмотра
В россии заявили, что Украина якобы готовит подрыв дамб возле Киева и Канева

В россии заявили, что Украина якобы готовит подрыв дамб возле Киева и Канева

  •  64097 просмотра

Публикации

Некоторые иностранные поставщики прибегали к шантажу ритейлеров, чтобы вернуть средства

Некоторые иностранные поставщики прибегали к шантажу ритейлеров, чтобы вернуть средства

  •  115648 просмотра
Передовые разработки или скрытая аренда: чем на самом деле занималось НААН на государственных землях

Передовые разработки или скрытая аренда: чем на самом деле занималось НААН на государственных землях
Эксклюзив

  •  120316 просмотра
Для усовершенствования fpv-дронов рф может использовать ІТ-школы Ипатова, фирма которого работает на украинском терминале "Олимпекс"

Для усовершенствования fpv-дронов рф может использовать ІТ-школы Ипатова, фирма которого работает на украинском терминале "Олимпекс"
Эксклюзив

  •  119893 просмотра
Первая реакция - все "замерли": СЕО "Фокстрот" рассказал, как на полномасштабную войну отреагировали иностранные поставщики

Первая реакция - все "замерли": СЕО "Фокстрот" рассказал, как на полномасштабную войну отреагировали иностранные поставщики
Эксклюзив

11 июля 2024, 09:08  •  162626 просмотра
НАБУ и САП не хватило 5 лет, чтобы доказать вину экс-министра Сольского - для сбора доказательств планируют допросить еще 1500 человек

НАБУ и САП не хватило 5 лет, чтобы доказать вину экс-министра Сольского - для сбора доказательств планируют допросить еще 1500 человек

11 июля 2024, 07:15  •  158878 просмотра

Война

Самой горячей остается ситуация на Покровском направлении - Генштаб

Самой горячей остается ситуация на Покровском направлении - Генштаб

  •  7825 просмотра
Силы обороны У выбили российскую армию из Сотницкого Казачка на Харьковщине

Силы обороны У выбили российскую армию из Сотницкого Казачка на Харьковщине

  •  15383 просмотра
На Ивано-Франковщине запрещен въезд лиц в определенную пограничную полосу шириной пять километров

На Ивано-Франковщине запрещен въезд лиц в определенную пограничную полосу шириной пять километров

  •  17375 просмотра
Израильские военные ликвидировали заместителя командира батальона ХАМАС Аймана Швейду в результате авиаудара в Газе

Израильские военные ликвидировали заместителя командира батальона ХАМАС Аймана Швейду в результате авиаудара в Газе

  •  25009 просмотра
Ермак намекает на большее количество комплексов Patriot для Украины, чем 5, объявленных США

Ермак намекает на большее количество комплексов Patriot для Украины, чем 5, объявленных США

  •  24187 просмотра

политика

Силы обороны У выбили российскую армию из Сотницкого Казачка на Харьковщине

Силы обороны У выбили российскую армию из Сотницкого Казачка на Харьковщине

  •  15383 просмотра
Израильские военные ликвидировали заместителя командира батальона ХАМАС Аймана Швейду в результате авиаудара в Газе

Израильские военные ликвидировали заместителя командира батальона ХАМАС Аймана Швейду в результате авиаудара в Газе

  •  25009 просмотра
Ермак намекает на большее количество комплексов Patriot для Украины, чем 5, объявленных США

Ермак намекает на большее количество комплексов Patriot для Украины, чем 5, объявленных США

  •  24187 просмотра
ГПСУ временно запретила всем туристам подъем на Поп Иван и еще ряд маршрутов

ГПСУ временно запретила всем туристам подъем на Поп Иван и еще ряд маршрутов

  •  25711 просмотра
Системы ПВО, техника и финансовая поддержка: в Минобороны подвели итоги саммита НАТО для Украины

Системы ПВО, техника и финансовая поддержка: в Минобороны подвели итоги саммита НАТО для Украины

  •  53711 просмотра

Война

Самой горячей остается ситуация на Покровском направлении - Генштаб

Самой горячей остается ситуация на Покровском направлении - Генштаб

  •  7825 просмотра
Силы обороны У выбили российскую армию из Сотницкого Казачка на Харьковщине

Силы обороны У выбили российскую армию из Сотницкого Казачка на Харьковщине

  •  15383 просмотра
На Ивано-Франковщине запрещен въезд лиц в определенную пограничную полосу шириной пять километров

На Ивано-Франковщине запрещен въезд лиц в определенную пограничную полосу шириной пять километров

  •  17375 просмотра
Израильские военные ликвидировали заместителя командира батальона ХАМАС Аймана Швейду в результате авиаудара в Газе

Израильские военные ликвидировали заместителя командира батальона ХАМАС Аймана Швейду в результате авиаудара в Газе

  •  25009 просмотра
Ермак намекает на большее количество комплексов Patriot для Украины, чем 5, объявленных США

Ермак намекает на большее количество комплексов Patriot для Украины, чем 5, объявленных США

  •  24187 просмотра

политика

Силы обороны У выбили российскую армию из Сотницкого Казачка на Харьковщине

Силы обороны У выбили российскую армию из Сотницкого Казачка на Харьковщине

  •  15383 просмотра
Израильские военные ликвидировали заместителя командира батальона ХАМАС Аймана Швейду в результате авиаудара в Газе

Израильские военные ликвидировали заместителя командира батальона ХАМАС Аймана Швейду в результате авиаудара в Газе

  •  25009 просмотра
Ермак намекает на большее количество комплексов Patriot для Украины, чем 5, объявленных США

Ермак намекает на большее количество комплексов Patriot для Украины, чем 5, объявленных США

  •  24187 просмотра
ГПСУ временно запретила всем туристам подъем на Поп Иван и еще ряд маршрутов

ГПСУ временно запретила всем туристам подъем на Поп Иван и еще ряд маршрутов

  •  25711 просмотра
Системы ПВО, техника и финансовая поддержка: в Минобороны подвели итоги саммита НАТО для Украины

Системы ПВО, техника и финансовая поддержка: в Минобороны подвели итоги саммита НАТО для Украины

  •  53711 просмотра

Новости Бизнеса

"WOGОНЬ Допомоги": защитники регулярно получают адресную помощь от WOG и партнеров

"WOGОНЬ Допомоги": защитники регулярно получают адресную помощь от WOG и партнеров

  •  24470 просмотра
18 подразделений получили комплексы БПЛА "АРЕС" от WOG и партнеров

18 подразделений получили комплексы БПЛА "АРЕС" от WOG и партнеров

10 июля 2024, 07:42  •  96911 просмотра
"Бабусина хатинка" приглашает к себе в гости двух людей

"Бабусина хатинка" приглашает к себе в гости двух людей

5 июля 2024, 16:15  •  128852 просмотра

Экономика

"Мелитопольская черешня" - украинская: Киев призвал Генассамблею ВОИС отреагировать на кражу рф географического указания

"Мелитопольская черешня" - украинская: Киев призвал Генассамблею ВОИС отреагировать на кражу рф географического указания

  •  33112 просмотра
Кабмин одобрил продажу гостиницы "Украина" на аукционе со стартовой ценой более 1 млрд грн

Кабмин одобрил продажу гостиницы "Украина" на аукционе со стартовой ценой более 1 млрд грн

  •  16758 просмотра
Кабмин выделил 3,2 млрд гривен Госспецсвязи на закупку оборонного оборудования

Кабмин выделил 3,2 млрд гривен Госспецсвязи на закупку оборонного оборудования

  •  15869 просмотра
Правительство выделило дополнительные почти 7 млрд гривен на программу "еВідновлення"

Правительство выделило дополнительные почти 7 млрд гривен на программу "еВідновлення"

  •  18189 просмотра
Кабмин выделил дополнительные почти 2 млрд гривен на восстановление теплоснабжения Харькова - Шмыгаль

Кабмин выделил дополнительные почти 2 млрд гривен на восстановление теплоснабжения Харькова - Шмыгаль

  •  16641 просмотра

Киев

Жара в столице может продлиться до 17 июля

Жара в столице может продлиться до 17 июля

  •  17134 просмотра
Жара в Киеве побила три рекорда за день

Жара в Киеве побила три рекорда за день

  •  26630 просмотра
Атака рф на Киев 8 июля: за две недели обещают заключение, можно ли восстановить поврежденный дом

Атака рф на Киев 8 июля: за две недели обещают заключение, можно ли восстановить поврежденный дом

11 июля 2024, 11:52  •  68678 просмотра
Директора "Киевской крепости" будут судить по делу о хищении средств при реставрации музея

Директора "Киевской крепости" будут судить по делу о хищении средств при реставрации музея

11 июля 2024, 11:07  •  40100 просмотра
В результате последнего массированного удара рф в Киеве погибли 33 человека, еще 125 ранены - ГСЧС

В результате последнего массированного удара рф в Киеве погибли 33 человека, еще 125 ранены - ГСЧС

11 июля 2024, 10:17  •  52908 просмотра