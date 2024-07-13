Силы обороны У выбили российскую армию из Сотницкого Казачка на Харьковщине

Силы Обороны Украины выбили противника из Сотницкого Казачка, Харьковской области. Об этом свидетельствуют обновленные карты ресурса deepstate, передает УНН.

Детали

В то же время аналитики отмечают, что российская армия продвинулась возле нескольких населенных пунктов в Донецкой области.

"Враг продвинулся возле Воздвиженки, Юрьевки, в Раздоловке и Новоселовке Первой. Продолжаются бои в Урожайном и Красногоровке", - говорится в сообщении.

Напомним

В ночь на 13 июля в Харькове была слышна еще одна серия взрывов, вероятно, за пределами города. Заметим, что Украина ожидает получить шесть самолетов F-16 этим летом и в целом до 20 - до конца года.

На Харьковщине оккупанты ударили дронами во время выдачи пенсий передвижной почтой