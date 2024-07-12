российские войска сегодня, 12 июля, нанесли удары двумя дронами по поселку Одноробовка Харьковской области. Атаковали во время выдачи пенсий работниками передвижного почтового отделения. Обошлось без пострадавших, сообщил председатель ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

В 11.30 оккупанты двумя дронами ударили по селу Одноробовка. Удары пришлись во время предоставления населению пенсии работниками передвижного почтового отделения "Укрпочта" - сообщил Синегубов в Telegram.

По его словам, в результате вражеских ударов уничтожена одна машина, еще одна повреждена. Никто не пострадал.

В Харьковской области враг ударил по трем районам, сбрасывал авиабомбы: за сутки 3 погибших, 13 пострадавших