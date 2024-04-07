Силы обороны отбили вражеское нападение, уничтожив 17 беспилотников в противовоздушном бою

ПВО уничтожила все 17 вражеских беспилотников в Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областях. Об этом сообщает Командующий Воздушных Сил генерал-лейтенант Николай Олещук, передает УНН.

Детали

В ночь на 7 апреля 2024 года рф нанесла удар управляемой авиационной ракетой Х-31, баллистической ракетой "Искандер-М" и 17-ю ударными беспилотниками типа "Shahed-131/136" по Украине.

Совместными усилиями с привлечением авиации, зенитных ракетных подразделений, мобильных огневых групп и средств радиоэлектронной борьбы было отражено это нападение.

В результате противовоздушного боя Силами обороны Украины было уничтожено 17 вражеских ударных беспилотников "Shahed-131/136" в Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областях.

За сутки рф нанесла 10 ракетных ударов, 88 авиационных атак, 71 залповый обстрел