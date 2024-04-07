Силы обороны отбили вражеское нападение, уничтожив 17 беспилотников в противовоздушном бою

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Мексика и Никарагуа разорвали отношения с Эквадором
Мексика и Никарагуа разорвали дипломатические отношения с Эквадором после того, как эквадорские силы безопасности совершили рейд на мексиканское посольство в Кито и арестовали бывшего вице-президента Эквадора Хорхе Гласа, который находился там как беженец.
Великобритания разворачивает военно-морские силы для помощи Газе через новый морской коридор
Соединенное Королевство развертывает военно-морские силы и создает морской коридор с Кипра для увеличения доставки помощи в Газу, включая временный пирс, корабль Королевского военно-морского флота для транспортировки помощи, логистическую поддержку и финансирование в размере 9,7 млн фунтов стерлингов.
7 апреля: Всемирный день здоровья, Международный день бобра
Сегодня, седьмого апреля, все сторонники здорового образа жизни, люди, которые заботятся о своем организме, могут присоединиться к Всемирному дню здоровья. Целью события является акцент на важности здоровья в нашей жизни, привлечение человечества к решению физических и ментальных проблем, повышение осведомленности о различных заболеваниях
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В столице Украины правоохранительные органы задержали злоумышленников, которые вероятно имели с собой вещества похожие на наркотики.