Силам обороны удалось деоккупировать 50% территорий, которые были захвачены 24 февраля - Зеленский

Силы безопасности и обороны Украины освободили 50% территорий, которые были оккупированы 24 февраля. Украинским бойцам удалось остановить дальнейшее продвижение российских войск. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью итальянскому телеканалу Rai 1, сообщает УНН.

На сегодня мы с вами видим, что российская армия не может мощно продвигаться вперед. Мы их остановили. И 50 процентов от тех территорий, которые были оккупированы 24 февраля, деоккупированы нашими силами безопасности и обороны - сказал Зеленский.

Напомним,

В том же интервью президент также отметил, что сейчас россия оккупировала около 26% территории Украины. Также он сказал, что рф не планирует останавливаться, а потому война может прийти и в Европу и к ней никто не будет готов.

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