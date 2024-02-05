Силам обороны удалось деоккупировать 50% территорий, которые были захвачены 24 февраля - Зеленский
Киев • УНН
Президент Зеленский заявил, что украинские войска освободили половину территорий, оккупированных россией 24 февраля, и остановили их дальнейшее продвижение. Однако россия до сих пор занимает 26% территории Украины.
Силы безопасности и обороны Украины освободили 50% территорий, которые были оккупированы 24 февраля. Украинским бойцам удалось остановить дальнейшее продвижение российских войск. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью итальянскому телеканалу Rai 1, сообщает УНН.
На сегодня мы с вами видим, что российская армия не может мощно продвигаться вперед. Мы их остановили. И 50 процентов от тех территорий, которые были оккупированы 24 февраля, деоккупированы нашими силами безопасности и обороны
Напомним,
В том же интервью президент также отметил, что сейчас россия оккупировала около 26% территории Украины. Также он сказал, что рф не планирует останавливаться, а потому война может прийти и в Европу и к ней никто не будет готов.
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Силам обороны удалось деоккупировать 50% территорий, которые были захвачены 24 февраля - Зеленский
Президент Зеленский заявил, что украинские войска освободили половину территорий, оккупированных россией 24 февраля, и остановили их дальнейшее продвижение. Однако россия до сих пор занимает 26% территории Украины.
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