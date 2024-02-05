Силам оборони вдалося деокупувати 50% територій, які були захоплені 24 лютого - Зеленський
Київ • УНН
Президент Зеленський заявив, що українські війська звільнили половину територій, окупованих росією 24 лютого, і зупинили їхнє подальше просування. Проте росія досі займає 26% території України.
Сили безпеки та оборони України звільнили 50% територій, які були окуповані 24 лютого. Українським бійцям вдалося зупинити подальше просування російських військ. Про це розповів президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю італійському телеканалу Rai 1, повідомляє УНН.
На сьогодні ми з вами бачимо, що російська армія не може потужно просуватися вперед. Ми їх зупинили. І 50 відсотків від тих територій, які були окуповані 24 лютого, деокуповано нашими силами безпеки і оборони
Нагадаємо
У тому ж інтерв'ю президент також зазначив, що наразі росія окупувала близько 26% території України. Також він сказав, що рф не планує зупинятися, а тому війна може прийти і до Європи і до неї ніхто не буде готовий.
Україна переможе у війні, але зараз має посилити мобілізацію та зберегти єдність – німецький генерал05.02.24, 15:08 • 21792 перегляди