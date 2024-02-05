Силам оборони вдалося деокупувати 50% територій, які були захоплені 24 лютого - Зеленський

Сили безпеки та оборони України звільнили 50% територій, які були окуповані 24 лютого. Українським бійцям вдалося зупинити подальше просування російських військ. Про це розповів президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю італійському телеканалу Rai 1, повідомляє УНН.

На сьогодні ми з вами бачимо, що російська армія не може потужно просуватися вперед. Ми їх зупинили. І 50 відсотків від тих територій, які були окуповані 24 лютого, деокуповано нашими силами безпеки і оборони - сказав Зеленський.

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У тому ж інтерв'ю президент також зазначив, що наразі росія окупувала близько 26% території України. Також він сказав, що рф не планує зупинятися, а тому війна може прийти і до Європи і до неї ніхто не буде готовий.

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