Швеция не планирует размещение ядерного оружия НАТО на своей территории

Швеция, как новый член НАТО, пока не планирует размещать на своей территории ядерное оружие альянса. Об этом заявил премьер-министр страны Ульф Кристерсон во время совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, пишет УНН ссылаясь на пресс-службу НАТО.

Детали

Шведский премьер подчеркнул, что его страна, которая недавно присоединилась к Альянсу принимает все его возможности и понимает необходимость всей оборонной способности НАТО, включая ядерную стратегию.

С другой стороны, мы четко заявляем, что не видим необходимости для Швеции размещать постоянные базы или ядерное оружие на шведской земле в мирное время - заявил премьер-министр Швеции.

The Telegraph: США разместят в Британии ядерное оружие, чтобы противостоять угрозе со стороны РФ

Дополнение

С этой позицией согласился и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, который заверил, что сил Альянса не планируют увеличивать количество стран, обладающих ядерным оружием.

Как сказал премьер-министр, это решение Швеции. Увеличение количества стран-членов НАТО, обладающих ядерным оружием, не планируется - уверен Столтенберг.

По его словам, НАТО проводит разного рода учения, чтобы усилить оборону Швеции и Финляндии, но не планирует постоянных баз. В то же время генсек НАТО подчеркнул, что это решение Швеции, если они будут рассматривать это в будущем.

Напомним,

Швеция официально присоединилась к НАТО как 32-я страна-член Альянса после отказа от политики внеблоковости из-за вторжения России в Украину.

Церемония поднятия флага состоялась в штаб-квартире НАТО в Брюсселе при участии шведской кронпринцессы Виктории и официальных лиц НАТО.