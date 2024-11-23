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Швейцария запретила экспорт польской компании из-за боеприпасов в Украине - AP

Швейцария запретила экспорт польской компании из-за боеприпасов в Украине - AP

Киев  •  УНН

 • 2225 просмотра

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Швейцария запретила экспорт польскому поставщику военной техники из-за нарушения закона. 645 000 швейцарских патронов через польскую компанию попали в Украину вопреки условиям контракта.

Правительство Швейцарии заявило в пятницу, что запрещает экспорт польскому поставщику военной техники после того, как пришло к выводу, что около 645 000 патронов швейцарских малокалиберных боеприпасов оказались в Украине, нарушая швейцарское законодательство, сообщает AP, пишет УНН.

Детали

Государственный секретариат по экономическим вопросам страны заявил, что экспорт для польской компании будет запрещен, поскольку "риск перенаправления в Украину оценивается как слишком высокий".

Швейцария давно рекламирует свой нейтралитет в мировых делах, а швейцарское законодательство запрещает экспорт военной техники, принадлежащей или произведенной в Швейцарии, в страны, находящиеся в состоянии конфликта.

Президент Швейцарии поддержала отмену бана по реэкспорту оружия в Украину28 окт. 2024, 14:04 • 18579 просмотров

Однако правительство Швейцарии поддержало экономические санкции Европейского Союза против россии из-за полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году.

Секретариат, как сообщается, начал расследование после того, как "в ноябре прошлого года в сообщении американского новостного агентства Defense One говорилось, что украинская компания получила 645 000 винтовочных патронов бронебойных снарядов, произведенных SwissP Defense и поставленных польским импортером UMO".

"Расследование показало, что швейцарский производитель и польская компания подписали соглашение о перепродаже, в котором говорилось, что польская компания имеет право перепродавать боеприпасы только в Польше", - сообщил секретариат, известный как SECO, в электронном письме агентству Associated Press.

Расследование пришло к выводу, что польская компания "не выполнила договорных обязательств, взятых на себя перед швейцарским производителем, и боеприпасы оказались в Украине".

SwissP Defence в электронном письме заявила, что "мы всегда придерживаемся правил" в Швейцарии, и отказалась раскрывать информацию о своих отношениях с клиентами.

UMO не сразу ответила на электронное письмо с просьбой прокомментировать ситуацию.

Дополнение

Швейцария изо всех сил пыталась сохранить свою репутацию нейтральной страны после полномасштабной войны россии в Украине. В прошлом году Швейцария настаивала на том, что танки немецкого производства, которыми она владела, но списаны, не могут быть отправлены в Украину.

Однако Швейцария сближается с НАТО: на этой неделе швейцарская исполнительная власть одобрила участие Швейцарии в учениях по управлению кризисом, которые альянс проведет весной следующего года, отмечает издание.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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