Шольц назвал российских военных в Украине "жертвами империалистического безумия"

российские военные, которые воюют в Украине, стали жертвами империалистической политики диктатора владимира путина. Необходимо сделать все, чтобы понять, как добиться окончания войны в Украине, заявил канцлер Германии Олаф Шольц, передает УНН со ссылкой на BILD.

Сейчас время, когда наряду с однозначной поддержкой Украины мы должны сделать все, чтобы понять, как добиться того, чтобы эта война не продолжалась. Чтобы не было того, когда невероятно много женщин и мужчин гибнут как жертвы российских бомб и ракет, когда солдаты гибнут на этой войне. И не будем забывать: бесчисленное количество российских солдат ежедневно также становится жертвами империалистического безумия российского президента. Они тоже жертвы его политики, цель которой - увеличить размеры своей страны, чего не должно быть в Европе - заявил Шольц на дебатах в Бундестаге.

Канцлер ФРГ отдельно обратился к депутатам от ультраправой партии "Альтернатива для Германии", сказав, что рф частично ответственна за многие проблемы немецкой экономики, например, за энергетический кризис. Депутаты, как сообщается, восприняли это неодобрительным шумом. Шольцу пришлось повысить голос, чтобы его услышали.

Зеленский - Шольцу: Украина не поддержит никаких альтернативных мирных инициатив