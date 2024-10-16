Шольц назвав російських військових в Україні "жертвами імперіалістичного божевілля"
Київ • УНН
Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав шукати шляхи припинення війни в Україні. Також вказав, що рф частково відповідальна за багато проблем німецької економіки.
російські військові, які воюють в Україні, стали жертвами імперіалістичної політики диктатора володимира путіна. Необхідно зробити все, щоб зрозуміти, як домогтися закінчення війни в Україні, заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, передає УНН із посиланням на BILD.
Зараз час, коли поряд з однозначною підтримкою України ми повинні зробити все, щоб зрозуміти, як домогтися того, щоб ця війна не тривала. Щоб не було того, коли неймовірно багато жінок і чоловіків гинуть як жертви російських бомб і ракет, коли солдати гинуть на цій війні. І не будемо забувати: незліченна кількість російських солдатів щодня також стає жертвами імперіалістичного божевілля російського президента. Вони теж жертви його політики, мета якої - збільшити розміри своєї країни, чого не повинно бути в Європі
Канцлер ФРН окремо звернувся до депутатів від ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини", сказавши, що рф частково відповідальна за багато проблем німецької економіки, наприклад, за енергетичну кризу. Депутати, як повідомляється, сприйняли це несхвальним шумом. Шольцу довелося підвищити голос, щоб його почули.
Зеленський - Шольцу: Україна не підтримає жодних альтернативних мирних ініціатив23.09.24, 21:47 • 39184 перегляди