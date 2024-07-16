Шмыгаль встретился с премьером Чехии Фиалой: обсудили оборонное сотрудничество и энергетические вызовы

Премьер-министр Денис Шмыгаль встретился в Праге с чешским коллегой Петром Фиалой, стороны обсудили экономическое и оборонное сотрудничество, энергетические вызовы, реализацию Формулы мира, о чем глава правительства сообщил во вторник в Telegram, пишет УНН.

Детали

"Благодарен Премьер-министру Чехии Петру Фиале за его приглашение в Прагу для проведения совместных межправительственных консультаций. Во время двусторонней встречи мы обсудили экономическое и оборонное сотрудничество, энергетические вызовы, реализацию Формулы мира Президента Украины", - написал Шмыгаль.

По его словам, поддержка нашего государства остается приоритетом для Чехии. "Поблагодарил чешских партнеров за усилия в поставке необходимого оружия для украинских защитников", - указал он.

"Говорили также об успехах интеграции Украины в ЕС и перспективах присоединения к НАТО. Для нас было важно получить на саммите месседж от государств-членов о неотвратимости членства Украины в Альянсе. Чрезвычайно ценим высокий уровень диалога между нашими государствами и поддержку, которую чешское правительство и чешский народ оказывает Украине", - отметил Шмыгаль.

Шмыгаль поехал в Прагу: планирует обсудить поставки боеприпасов, интеграцию в ЕС и НАТО и совместные проекты