Шмыгаль объяснил цель предложения запретить авиатранзит в рф и белоруссию

Инициатива Украины запретить авиатранзит в российскую федерацию и беларусь заключается в том, чтобы российский бизнес и российские туристы не могли комфортно использовать небо ЕС для своих целей. Об этом в эфире телемарафона заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает УНН.

Наша идея заключается в том, чтобы российский бизнес и российские туристы не могли комфортно использовать небо ЕС для своих целей. Небо закрыто для российского флота, для белорусского авиационного флота, но мы инициируем и обсудили с партнерами эту идею - закрытие транзита для любых авиаперелетов в россию и из россии, так же как и из беларуси и в беларусь, - сказал Шмыгаль.

Детали

Он отметил, что закрытие авиасообщения подорожает логистику и принесет дискомфорт российским туристам.

Поэтому мы будем настаивать на введении такого вида санкций. Убежден, что наши партнеры из Литвы, а также Эстонии и Латвии поддержат наше предложение. Будем работать по этому поводу с Еврокомиссией, - добавил Шмыгаль.

Напомним

Украина предлагает запретить воздушный транзит в россию и беларусь, чтобы ограничить экономический потенциал и усилить санкционное давление на агрессора.