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WSJ назвала шесть факторов, которые зимой повлияют на ход войны

WSJ назвала шесть факторов, которые зимой повлияют на ход войны

Киев • УНН

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КИЕВ. 27 декабря. УНН. Следующие несколько месяцев войны россии против Украины дадут критические подсказки относительно того, есть ли риск, что силы москвы могут остановить или вернуть импульс, набранный украинскими войсками на поле боя, указал военный корреспондент The Wall Street Journal Стивен Фидлер, описав шесть факторов, которые будут влиять на ход зимней войны - погода, Бахмут, наступление украинских войск, российская оборона, наступление россии и события за пределами Украины, передает УНН.

Детали

Первым фактором, по мнению автора, является погода. В Украине температура упала ниже нуля, но этого недостаточно, чтобы земля замерзла. На большей части фронта темп вооруженного противостояния замедлился. Фидлер отметил, что в случае усиления морозов можно ожидать восстановления интенсивности, что, скорее всего, пойдет на пользу Украине, которая доказала свою способность к быстрому военному маневру. С другой стороны, добавляет автор, это усложнит передовым силам возможность окапываться и защищать только что полученные позиции.

Отмечается, что украинские войска с помощью современного снаряжения для холодной погоды, предоставленного союзниками, лучше оснащены к зиме, чем россияне. Украинские линии поставок короче, а украинские войска двигаются между линиями фронта и за их пределами, что позволяет им отдыхать и восстанавливать силы. Они также более мотивированы, чем россияне, отметил Фидлер. Впрочем, если холодная погода поможет ВСУ на передовой, она может усложнить жизнь гражданских украинцев из-за постоянных массированных ракетных атак россии на энергетическую и тепловую инфраструктуру страны. Но, пишет WSJ, такие удары не принесут оккупантам успех на поле боя и вряд ли приблизят их к победе путем подрыва морального духа украинцев.

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Вторым фактором журналист отметил Крепость Бахмут в Донецкой области, попытки захватить которую "вышли за пределы стратегического значения и приобрели психологическое". Автор указывает, что отступление украинских сил позволило бы им занять более высокие и защищенные позиции, но помогло бы российской пропаганде. Он добавляет, что Бахмут является "политически важным" для трех ключевых "актеров" в москве - российского диктатора владимира путина, его соратника, директора чвк "вагнера" евгения пригожина и нового командующего оккупационными войсками в Украине, генерала сергея суровикина.

По словам научного сотрудника Национального института стратегических исследований Николая Белескова, внимание россии к Бахмуту свидетельствует, что военные цели диктуются политическими соображениями, а россия, в отличие от Украины, "все еще не имеет здоровых военно-политических отношений".

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Третий ключевой фактор, который назвал журналист, – наступление украинских сил. По мнению большинства военных аналитиков, Украина сохраняет большую часть стратегической инициативы в войне после того, как осенью вернула себе значительные участки территории, захваченные россией. Они считают, что Украина захочет продолжать наступление зимой и, если возможно, отбросить российские силы дальше. Следовательно, Белесков отметил, что сроки последующих достижений ВСУ не являются критическими.

"Если у нас есть мощности и возможности и если окно возможностей откроется зимой, мы сможем сделать это зимой. Если нам придется ждать весны, мы дождемся весны и сделаем это", - заметил эксперт.

Сообщается, что есть два очевидных направления украинских наступлений. Первый будет нацелен на линию между городами Сватово и Кременная в Луганской области, к которой соединяется важная трасса Р-66. Второй – на Мелитополь и Бердянск в Запорожской области, который в случае успеха отрезал бы ключевые линии снабжения и коммуникации между россией и Крымом.

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Четвертым фактором Фидлер назвал российскую оборону. По его мнению, одним из преимуществ рф от потери захваченных территорий в течение осени является то, что она теперь должна защищать значительно более короткий фронт. Согласно украинским оценкам, фронт сократился с примерно 1100 км до примерно 885 км, из которых около 386 км составляют речные преграды. И вероятные направления наступления Украины очевидны и для россиян, пишет WSJ.

Оккупанты вырыли окопы, чтобы защитить значительную часть фронта и за его пределами, работы распространялись на Крым и даже на тамошние пляжи, чтобы воспрепятствовать возможной украинской высадке десанта. Формирование строятся вглубь, поскольку сложившиеся российские силы привлекают резервистов. Как отметил Белесков, это свидетельствует, что москва "готовится к любым возможным непредвиденным ситуациям, но она не пощадит их, если в конце концов мы сделаем детальное планирование и проведем классическую наступательную операцию с надлежащим потенциалом".

Военные аналитики утверждают, что нынешняя цель россии, за исключением Бахмута и нескольких других районов, сводится к тому, чтобы не проиграть. Приглашенный профессор оборонных исследований в Королевском колледже Лондона Майкл Кларк считает, что кремль похоже, "надеется на то, что что-то произойдет", например, исчезновение поддержки Запада зимой или ослабление поддержки США по мере роста влияния республиканцев.

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Пятый фактор, на который указывает корреспондент, – российские наступления. Высокопоставленные украинские чиновники недавно заявили, что россия готовится к новым большим наступлениям в Украине в начале следующего года, в частности, это может включать дальнейшую атаку с территории беларуси в сторону Киева.

Западные аналитики скептически относятся к тому, что резервисты смогут добиться того, чего не удалось более боеспособным войскам в начале этого года. Военные аналитики отмечают, что украинские предупреждения могут быть направлены на то, чтобы развеять самодовольство из-за некомпетентности, которую до сих пор продемонстрировали российские военные, и на сохранение давления на западных партнеров Украины, чтобы они продолжали поставлять Киеву оружие и боеприпасы.

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Последний важный фактор, который будет влиять на ход войны этой зимой, отметил Фидлер, – события за пределами Украины. Он пишет, что президент рф владимир путин надеется, что поддержка Запада пошатнется, чего пока не произошло. Визит Президента Украины Владимира Зеленского в США в декабре демонстрирует, что Вашингтон продолжает надежно поддерживать Украину. Пока поддержка со стороны европейских правительств также, кажется, выдержывает, даже если экономика ослабевает под тяжестью высоких цен на энергоносители.

По мнению Белескова, поставка системы Patriot, вошедшей в последний пакет военной помощи США Украине, свидетельствует об изменении парадигмы западных сторонников Украины, ранее реагировавших на события на месте, а теперь действующих заранее в ожидании ожидаемых поставок баллистических ракет в россию из Ирана.

Между тем, некоторые западные лидеры продолжают говорить об условиях мира. В частности, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Запад должен "предоставить россии гарантии безопасности в рамках любых переговоров о прекращении войны в Украине". Но любые подобные мирные переговоры кажутся далекими, пишет WSJ, поскольку Зеленский отмечает, что целью Украины является вернуть все территории, утраченные с 2014 года, а путин излагает максималистские амбиции и изображает войну как часть постоянной борьбы между россией и Западом.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего выступления в Конгрессе США призвал американцев поддержать формулу мира, предложенную Украиной, а также провести саммит для достижения мира в Украине.

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