WSJ назвала шість факторів, які взимку вплинуть на хід війни

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Першим фактором, на думку автора, є погода. В Україні температура впала нижче нуля, але цього недостатньо, щоб земля замерзла. На більшій частині лінії фронту темп збройного протистояння сповільнився. Фідлер зазначив, що у разі посилення морозів можна очікувати на відновлення інтенсивності, що, швидше за все, піде на користь Україні, яка довела свою здатність до швидкого військового маневру. З іншого боку, додає автор, це ускладнить передовим силам можливість окопуватися та захищати щойно здобуті позиції.

Зазначається, що українські війська, за допомогою сучасного спорядження для холодної погоди, наданого союзниками, краще оснащені до зими, ніж росіяни. Українські лінії постачання коротші, а українські війська рухаються між лініями фронту та за їхніми межами, що дозволяє їм відпочивати та відновлювати сили. Вони також більш мотивовані, ніж росіяни, зауважив Фідлер. Утім, якщо холодна погода допоможе ЗСУ на передовій, вона може ускладнити життя цивільних українців через постійні масовані ракетні атаки рф на енергетичну та теплову інфраструктуру країни. Але, пише WSJ, такі удари не принесуть окупантам успіх на полі бою та навряд чи наблизять їх до перемоги шляхом підриву морального духу українців.

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Другим фактором журналіст відзначив Фортецю Бахмут у Донецькій області, спроби захопити яку "вийшли за межі стратегічного значення і набули психологічного". Автор вказує, що відступ українських сил дозволив би їм зайняти вищі й захищеніші позиції, але допоміг би російській пропаганді. Він додає, що Бахмут є "політично важливим" для трьох ключових "акторів" у москві - російського диктатора володимира путіна, його соратника, директора пвк "вагнера" євгена пригожина та нового командувача окупаційними військами в Україні, генерала сергія суровікіна.

За словами наукового співробітника Національного інституту стратегічних досліджень Миколи Бєлєскова, увага росії до Бахмута свідчить, що військові цілі диктуються політичними міркуваннями, а росія, на відміну від України, "все ще не має здорових військово-політичних відносин".

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Третій ключовий фактор, який назвав журналіст, - наступ українських сил. На думку більшості військових аналітиків, Україна зберігає більшу частину стратегічної ініціативи у війні після того, як восени повернула собі значні ділянки території, захоплені росією. Вони вважають, що Україна захоче продовжувати наступ упродовж зими та, якщо можливо, відкинути російські сили далі. Відтак, Бєлєсков зауважив, що терміни наступних досягнень ЗСУ не є критичними.

"Якщо у нас є потужності й можливості, і якщо вікно можливостей відкриється взимку, ми зможемо зробити це взимку. Якщо нам доведеться чекати весни, ми дочекаємося весни і зробимо це", - зауважив експерт.

Повідомляється, що є два очевидних напрямки українських наступів. Перший буде націлений на лінію між містами Сватове і Кремінна в Луганській області, до якої з'єднується важлива траса Р-66. Другий - на Мелітополь та Бердянськ у Запорізькій області, який у разі успіху відрізав би ключові лінії постачання і комунікації між росією і Кримом.

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Четвертим фактором Фідлер назвав російську оборону. На його думку, однією з переваг росії від втрати захоплених територій протягом осені є те, що вона тепер має захищати значно коротший фронт. Згідно з українськими оцінками, фронт скоротився з приблизно 1100 км до приблизно 885 км, з яких близько 386 км становлять річкові перепони. І ймовірні напрямки наступу України очевидними є й для росіян, пише WSJ.

Окупанти вирили окопи, щоб захистити значну частину фронту та за його межами, роботи поширювалися на Крим і навіть на тамтешні пляжі, щоб перешкодити можливій українській висадці десанту. Формування будуються вглиб, оскільки сформовані російські сили залучають резервістів. Як зазначив Бєлєсков, це свідчить, що москва "готується до будь-яких можливих непередбачених ситуацій, але вона не пощадить їх, якщо врешті-решт ми зробимо детальне планування та проведемо класичну наступальну операцію з належним потенціалом".

Військові аналітики стверджують, що нинішня мета рф, за винятком Бахмута і кількох інших районів, зводиться до того, щоб не програти. Запрошений професор оборонних досліджень в Королівському коледжі Лондона Майкл Кларк вважає, що кремль схоже, "сподівається на те, що щось станеться", наприклад, зникнення підтримки Заходу взимку або послаблення підтримки США в міру зростання впливу республіканців.

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П'ятий фактор, який вказує кореспондент, - російські наступи. Високопоставлені українські чиновники нещодавно заявили, що росія готується до нових великих наступів в Україні на початку наступного року, зокрема, це може включати подальшу атаку з території білорусі у бік Києва.

Західні аналітики скептично ставляться до того, що резервісти зможуть досягти того, чого не вдалося більш боєздатним військам на початку цього року. Військові аналітики зауважують, що українські попередження можуть бути спрямовані на те, щоб розвіяти самовдоволення через некомпетентність, яку російські військові продемонстрували досі, і на збереження тиску на західних партнерів України, щоб вони продовжували постачати Києву зброю та боєприпаси.

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Останнім важливим фактором, який впливатиме на хід війни цієї зими, зазначив Фідлер, - події за межами України. Він пише, що президент рф володимир путін сподівається, що підтримка Заходу похитнеться, чого поки не сталося. Візит Президента України Володимира Зеленського до США у грудні демонструє, що Вашингтон продовжує надійно підтримувати Україну. Поки що підтримка з боку європейських урядів також, здається, витримала, навіть якщо економіка слабшає під тягарем високих цін на енергоносії.

На думку Бєлєскова, поставка системи Patriot, що увійшло в останній пакет військової допомоги США Україні, свідчить про зміну парадигми західних прихильників України, які раніше реагували на події на місці, а тепер діють завчасно в очікуванні очікуваних поставок балістичних ракет до росії з Ірану.

Відтак, деякі західні лідери продовжують говорити про умови миру. Зокрема, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Захід повинен "надати росії гарантії безпеки в межах будь-яких переговорів про припинення війни в Україні". Але будь-які подібні мирні переговори здаються далекими, пише WSJ, оскільки Зеленський наголошує, що метою України є повернути всі території, втрачені з 2014 року, а путін викладає максималістські амбіції та зображує війну як частину постійної боротьби між росією та Заходом.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський під час свого виступу у Конгресі США закликав американців підтримати формулу миру, запропоновану Україною, а також провести саміт для досягнення миру в Україні.