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Шефчович рассказал, как прошли трехсторонние переговоры по газу

Шефчович рассказал, как прошли трехсторонние переговоры по газу

Киев  •  УНН

 • 14378 просмотра

КИЕВ. 19 сентября. УНН. Вице-президент Еврокомиссии по Энергосоюзу Марош Шефчович заявил, что остался доволен трехсторонними переговорами по газу, которые состоялись сегодня в Брюсселе. Об этом он заявил во время пресс-конференции по итогам переговоров, передаёт корреспондент УНН.

“Мы только что завершили третий раунд трехсторонних переговоров на политическом уровне о транзите российского газа через Украину в ЕС в следующем году... Мы рассмотрели одну за другой все ключевые области, главным образом, то, как энергетическое право ЕС должно быть отражено в правовой структуре будущего контракта, какова должна быть соответствующая продолжительность такого контракта, каковы необходимые объемы и гибкость — как мы должны подойти к установлению тарифа”, — заявил вице-президент.

По его словам, на встрече также обсуждался Стокгольмский арбитраж.

“В комнате веяло позитивом, конструктивом. Я действительно хочу поблагодарить и министров Оржеля и Новака, и генеральных директоров Нафтогаза и Газпрома - Коболева и Миллера за очень конструктивный подход и позитивный настрой. Я считаю, что сегодня мы сделали шаги в правильном направлении”, — заявил Шефчович.

По его словам, во время встречи произошло “сближение позиций” по большинству вопросов, которые обсуждались.

“Сначала мы договорились о принципе, что будущий контракт будет основываться на законодательстве ЕС и правилах ЕС. Мы рассказали российской делегации, как в Украине реализуются европейские законы и правила, и мы договорились, что в будущем контракте должны соблюдаться все европейские нормы в этом вопросе. Российская сторона просит нас удостовериться, что это действительно так, и они хотели от нас заверений в том, что европейский закон должным образом транспонирован в украинском правопорядке, и мы согласились, что мы также ускорим работу энергетического сообщества, чтобы убедиться, что транспонирование проходит вовремя и правильно. Что было позитивным, так это то, что в зале было ясно, что Газпром очень хорошо знаком с правилами ЕС”, — добавил он.

Напомним, ранее в России заявили, что трехсторонние консультации по газу продолжатся через месяц

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