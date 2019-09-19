В России заявили, что трехсторонние консультации по газу продолжатся через месяц
Киев • УНН
КИЕВ. 19 сентября. УНН. Министр энергетики России Александр Новак назвал трехсторонние консультации между Украиной, Еврокомиссией и Россией конструктивными – следующий раунд консультаций состоится через месяц, передаёт УНН со ссылкой на ТАСС.
Как пишет СМИ, в Минэнерго РФ уверены в продолжении поставок российского газа в 2020 году в Европу, в том числе из-за Украины.
Новак сообщил, что Россия готова работать по новому европейскому законодательству и бронировать мощности для транспорта газа через Украину. Министр добавил, что Россия предложила продлить соглашение на транзит газа через Украину на короткий срок, в случае если не будут внедрены новые требования ЕС.
Новак также пояснил, что на встрече конкретные объемы прокачки газа через Украину не обсуждались, были затронуты только правовые вопросы. ЕК, Россия и Украина договорились продолжить консультации по газу через месяц, пишет СМИ.
Напомним, сегодня в Брюсселе проходили переговоры Украины, России и Еврокомиссии о транзите газа.
Как сообщал УНН, министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель ранее заявил, что Украина готова обсуждать с РФ различные сроки продления транзита газа после 2019 года.