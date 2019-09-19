У Росії заявили, що тристоронні консультації щодо газу продовжаться через місяць
Київ • УНН
КИЇВ. 19 вересня. УНН. Міністр енергетики Росії Олександр Новак назвав тристоронні консультації між Україною, Єврокомісією та Росією конструктивними - наступний раунд консультацій відбудеться через місяць, передає УНН з посиланням на ТАСС.
Як пише ЗМІ, в Міненерго РФ упевнені в продовженні поставок російського газу в 2020 році в Європу, в тому числі через Україну.
Новак повідомив, що Росія готова працювати за новим європейським законодавством і бронювати потужності для транспортування газу через Україну. Міністр додав, що Росія запропонувала продовжити угоду на транзит газу через Україну на короткий термін, в разі якщо не будуть впроваджені нові вимоги ЄС.
Новак також пояснив, що на зустрічі конкретні обсяги прокачування газу через Україну не обговорювалися, були порушені тільки правові питання. ЄК, Росія і Україна домовилися продовжити консультації щодо газу через місяць, пише ЗМІ.
Нагадаємо, сьогодні в Брюсселі проходили переговори України, Росії та Єврокомісії про транзит газу.
Як повідомляв УНН, міністр енергетики та захисту навколишнього середовища України Олексій Оржель раніше заявив, що Україна готова обговорювати з РФ різні терміни продовження транзиту газу після 2019 року.