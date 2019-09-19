Шефчович розповів, як пройшли тристоронні переговори щодо газу

КИЇВ. 19 вересня. УНН. Віце-президент Єврокомісії з Енергосоюзу Марош Шефчович заявив, що залишився задоволений тристоронніми переговорами по газу, які відбулися сьогодні в Брюсселі. Про це він заявив під час пресконференції за підсумками переговорів, передає кореспондент УНН.