Шефчович розповів, як пройшли тристоронні переговори щодо газу
Київ • УНН
КИЇВ. 19 вересня. УНН. Віце-президент Єврокомісії з Енергосоюзу Марош Шефчович заявив, що залишився задоволений тристоронніми переговорами по газу, які відбулися сьогодні в Брюсселі. Про це він заявив під час пресконференції за підсумками переговорів, передає кореспондент УНН.
"Ми щойно завершили третій раунд тристоронніх переговорів на політичному рівні про транзит російського газу через Україну в ЄС наступного року ... Ми розглянули одну за одною всі ключові галузі, головним чином, те, як енергетичне право ЄС має бути відображено в правовій структурі майбутнього контракту, якою повинна бути відповідна тривалість такого контракту, які необхідні обсяги і гнучкість - як ми повинні підійти до встановлення тарифу", - заявив віце-президент.
За його словами, на зустрічі також обговорювався Стокгольмський арбітраж.
"У кімнаті віяло позитивом, конструктивом. Я дійсно хочу подякувати і міністрам Оржелю і Новаку, і генеральним директорам Нафтогазу і Газпрому - Коболєву і Міллеру за дуже конструктивний підхід і позитивний настрій. Я вважаю, що сьогодні ми зробили кроки в правильному напрямку", - заявив Марош Шефчович.
За його словами, під час зустрічі відбулося "зближення позицій" з більшості питань, які обговорювалися.
"Спочатку ми домовилися про принцип, що майбутній контракт буде грунтуватися на законодавстві ЄС і правилах ЄС. Ми розповіли російської делегації, як в Україні реалізуються європейські закони та правила, і ми домовилися, що в майбутньому контракті повинні дотримуватися всі європейські норми в цьому питанні. Російська сторона просить нас упевнитися, що це дійсно так, і вони хотіли від нас запевнень в тому, що європейський закон належним чином траспонований в українському правопорядоку, і ми погодилися, що ми також прискоримо роботу енергетичного співтовариства, щоб переконатися, що транспонування проходить вчасно і правильно. Що було позитивним, так це те, що в залі було ясно, що Газпром дуже добре знайомий з правилами ЄС", - додав він.
Нагадаємо, раніше в Росії заявили, що тристоронні консультації щодо газу продовжаться через місяць.