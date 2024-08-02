В шестой день ХХХІІІ Олимпийских игр в Париже представители национальной сборной Украины соревновались в шести видах спорта, серебряную медаль завоевал стрелок Сергей Кулиш, сообщает в пятницу Национальный Олимпийский комитет (НОК) Украины на своем канале в Телеграм, передает УНН.

Детали

Сообщается, что в медальном зачете с одной серебряной и одной бронзовой наградой Украина занимает 35-ю позицию.

По итогам турнирного дня наши спортсмены показали такие результаты.

Пулевая стрельба (малокалиберная винтовка 50м, стрельба из трех положений). Сергей Кулиш - серебряный призер Олимпийских игр-2024 в Париже

Легкая атлетика (спортивная ходьба на 20км). Три украинки финишировали в Топ-20. Лучшей стала Людмила Оляновская - 14-е место (1:29,55). Мария Сахарук - 17-я (1:30,12), Елена Собчук - 20-я (1:31,12). Наш единственный представитель в этой дисциплине среди мужчин Игорь Главан занял 40-е место (1:24,52)

Стрельба из лука. Вероника Марченко победила в 1/32 финала Ли Цай-Чи из Китайского Тайбэя - 6:4, но, уступив в 1/16 Алехандре Валенсии из Мексики - 4:6, завершила выступления на Олимпиаде.

Дзюдо (весовая категория до 78 кг). Елизавета Литвиненко победила в стартовой схватке Лориану Куку из Косова, но уступила по шидо в 1/4 финала действующей вице-чемпионке мира итальянке Аличи Белланди. Продолжить борьбу за бронзу в утешительной сетке ей не позволила китаянка Ма Чженчжао. В итоге украинка заняла седьмое место.

Плавание. В полуфинал действующий чемпион мира на 50-метровке вольным стилем Владислав Бухов квалифицировался 11-м (21.89с). В полуфинале украинец улучшил время - 21.76с, однако занял 11 позицию, которая не позволила ему пройти в финал.

Теннис. За выход в полуфинал сестры Людмила и Надежда Киченок соревновались с парой из Испании - Кристиной Букса и Сарой Соррибес Тормо. В итоге девушки уступили на тайбрейке - 3:6, 6:2, 10:12 и завершили выступления на Играх.

2 августа украинцы выйдут на старт в 7 видах спорта.

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