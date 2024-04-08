"Сейчас просто нужно оружие": посол Украины в Турции заявил, что есть более важные потребности, чем вступление в НАТО

Несмотря на все переговоры о членстве Украины в НАТО, для Киева приоритетом является не вступление в Альянс, а военная помощь. Об этом в интервью Yeni Şafak заявил посол Украины в Турции Василий Боднар, передает УНН.

Детали

Дипломат отмечает, что вопрос о возможности стать членом Альянса должны рассматривать только после завершения полномасштабной войны

Посол отметил, что ничего нового относительно членства Украины в НАТО пока нет.

На самом деле мы хотим определить условия вступления в НАТО. Ждем дату. Сейчас Украина не имеет желания вступать в НАТО. Мы хотим получить ответы об истории на саммите лидеров НАТО, который состоится в Вашингтоне. Наше сообщение очень четкое. Мы хотим, чтобы наше членство было оценено после войны. Мы не настаиваем на этом вопросе. Украине сейчас просто нужно оружие - заявил дипломат.

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Дополнение

По его словам, даже несмотря на подготовку к Саммиту мира, Украина сосредоточена на поиске оружия, ведь Россия не делает никаких уступок и только наращивает армию.

Сейчас нашим приоритетом является мирный саммит, который состоится летом в Швейцарии. (...) Поскольку Россия делает акцент на свое вооружение, Украина тоже делает акцент на свое вооружение - подчеркнул Боднар.

Напомним

В The New York Times заявили, что Украина не получит официального приглашения вступить в НАТО на саммите в Вашингтоне в июле, но страны-члены хотят найти другой способ продемонстрировать свою долгосрочную поддержку Киева.