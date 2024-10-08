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Актуальное
СБУ задержала кремлевского идеолога "СВО" Дмитрия Чистилина

СБУ задержала кремлевского идеолога "СВО" Дмитрия Чистилина

Киев  •  УНН

8 октября 2024, 10:47  •  5034 просмотра

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Правоохранители задержали помощника экс-советника Путина, который поддерживал агрессию рф против Украины. Чистилин участвовал в продвижении интересов кремля за рубежом и организовывал вмешательство в выборы в Европе.

Правоохранители задержали кремлевского идеолога вооруженной агрессии рф Дмитрия Чистилина. Он является автором ряда публикаций, направленных на проведение информационных диверсий против Украины. Об этом сообщили в СБУ, передает УНН.

Детали

Чистилина задержали в ходе спецоперации, которую провела СБУ совместно с иностранными партнерами и Госпогранслужбой. 

Как сообщается, Чистилин является помощником экс-советника Путина Сергея Глазьева, одного из главных «модераторов» захвата Крыма, Донецкой и Луганской областей и разработчика «Стратегии информационной войны», которая оправдывала полномасштабное вторжение России в Украину.

По данным СБУ, в течение 2016-2024 годов Чистилин подготовил для кремля ряд «аналитических материалов», в которых поддерживал вооруженную агрессию РФ и «интеграцию» временно оккупированных районов Украины в состав России.

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Отмечается, что он стал автором многочисленных публикаций, направленных на проведение информационных диверсий против Украины.

Также сообщается, что Чистилин принимал активное участие в продвижении интересов кремля за пределами России. Среди прочего, он организовывал вмешательство в избирательные процессы в странах Восточной и Центральной Европы в пользу москвы.

Действуя якобы от имени украинской общественности, фигурант участвовал в проведении так называемых «круглых столов» в европейских странах. Во время таких мероприятий он распространял кремлевские нарративы, надеясь уменьшить поддержку Украины со стороны западных партнеров.

После участия Чистилина в одном из таких «форумов» он был задержан во взаимодействии с правоохранителями Республики Молдова, когда пытался вернуться в Москву через территории третьих стран.

Отмечается, что кремлевский идеолог покинул Украину еще до начала полномасштабного вторжения рф. Сейчас он находится под стражей и получил подозрение сразу по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  •  ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);
  •  ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии рф против Украины, глорификация ее участников).

Также сейчас документируются факты оказания им содействия военной разведке РФ, в частности в создании механизмов для обхода санкций, введенных против России.

Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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