СБУ задержала кремлевского идеолога "СВО" Дмитрия Чистилина
Киев • УНН
Правоохранители задержали помощника экс-советника Путина, который поддерживал агрессию рф против Украины. Чистилин участвовал в продвижении интересов кремля за рубежом и организовывал вмешательство в выборы в Европе.
Правоохранители задержали кремлевского идеолога вооруженной агрессии рф Дмитрия Чистилина. Он является автором ряда публикаций, направленных на проведение информационных диверсий против Украины. Об этом сообщили в СБУ, передает УНН.
Детали
Чистилина задержали в ходе спецоперации, которую провела СБУ совместно с иностранными партнерами и Госпогранслужбой.
Как сообщается, Чистилин является помощником экс-советника Путина Сергея Глазьева, одного из главных «модераторов» захвата Крыма, Донецкой и Луганской областей и разработчика «Стратегии информационной войны», которая оправдывала полномасштабное вторжение России в Украину.
По данным СБУ, в течение 2016-2024 годов Чистилин подготовил для кремля ряд «аналитических материалов», в которых поддерживал вооруженную агрессию РФ и «интеграцию» временно оккупированных районов Украины в состав России.
Правоохранители заочно сообщили росгвардейцу о подозрении в пытках жителей оккупированной Михайловки7 октября 2024, 14:10 • 12166 просмотров
Отмечается, что он стал автором многочисленных публикаций, направленных на проведение информационных диверсий против Украины.
Также сообщается, что Чистилин принимал активное участие в продвижении интересов кремля за пределами России. Среди прочего, он организовывал вмешательство в избирательные процессы в странах Восточной и Центральной Европы в пользу москвы.
Действуя якобы от имени украинской общественности, фигурант участвовал в проведении так называемых «круглых столов» в европейских странах. Во время таких мероприятий он распространял кремлевские нарративы, надеясь уменьшить поддержку Украины со стороны западных партнеров.
После участия Чистилина в одном из таких «форумов» он был задержан во взаимодействии с правоохранителями Республики Молдова, когда пытался вернуться в Москву через территории третьих стран.
Отмечается, что кремлевский идеолог покинул Украину еще до начала полномасштабного вторжения рф. Сейчас он находится под стражей и получил подозрение сразу по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);
- ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии рф против Украины, глорификация ее участников).
Также сейчас документируются факты оказания им содействия военной разведке РФ, в частности в создании механизмов для обхода санкций, введенных против России.
Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.