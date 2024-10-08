СБУ затримала кремлівського ідеолога "СВО" Дмитра Чистіліна

Правоохоронці затримали кремлівського ідеолога збройної агресії рф Дмитра Чистіліна. Він є автором низки публікацій, спрямованих на проведення інформаційних диверсій проти України. Про це повідомили в СБУ, передає УНН.

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Чистіліна затримали в ході спецоперації, яку провела СБУ спільно з іноземними партнерами та Держприкордонслужбою.

Як повідомляється, Чистілін є помічником ексрадника путіна Сергія Глазьєва, одного з головних "модераторів" захоплення Криму, Донецької та Луганської областей та розробника "Стратегії інформаційної війни", яка виправдовувала повномасштабне вторгнення росії в Україну.

За даними СБУ, протягом 2016-2024 років Чистілін підготував для кремля низку "аналітичних матеріалів", в яких підтримував збройну агресію рф та "інтеграцію" тимчасово окупованих районів України до складу росії.

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Зазначається, що він став автором численних публікацій, спрямованих на проведення інформаційних диверсій проти України.

Також повідомляється, що Чистілін брав активну участь у просуванні інтересів кремля за межами росії. Серед іншого, він організовував втручання у виборчі процеси у країнах Східної та Центральної Європи на користь москви.

Діючи нібито від імені української громадськості, фігурант брав участь у проведенні так званих "круглих столів" у європейських країнах. Під час таких заходів він поширював кремлівські наративи, сподіваючись зменшити підтримку України з боку західних партнерів.

Після участі Чистіліна в одному з таких "форумів" його було затримано у взаємодії з правоохоронцями Республіки Молдова, коли він намагався повернутися до москви через території третіх країн.

Зазначається, що кремлівський ідеолог залишив Україну ще до початку повномасштабного вторгнення рф. Наразі він ззнаходиться під вартою та отримав підозру одразу за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Також наразі документуються факти надання ним сприяння воєнній розвідці рф, зокрема у створенні механізмів для обходу санкцій, запроваджених проти росії.

Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.