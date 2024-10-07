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Правоохоронці заочно повідомили росгвардійцю про підозру у катуванні жителів окупованої Михайлівки

Правоохоронці заочно повідомили росгвардійцю про підозру у катуванні жителів окупованої Михайлівки

Київ • УНН

 • 13240 перегляди

Поліція заочно повідомила про підозру російському військовому, який катував цивільних в окупованій Михайлівці Запорізької області. Йому загрожує до 12 років ув'язнення за порушення законів війни.

Запорізькі поліцейські заочно повідомили про підозру росгвардійцю, який катував та знущався над населенням тимчасово окупованої Михайлівки. Про це УНН пише з посиланням на Національну поліцію України.

Деталі

Поліцейські зібрали докази протиправної діяльності та заочно повідомили про підозру 41-річному російському військовослужбовцю, який був незаконно призначений військовим комендантом Михайлівки Василівського району Запорозької області .

Окупант організовував катівні, де власноруч жорстоко допитував цивільних, щоб "вибити" з них гроші та змусити співпрацювати

- повідомили в поліції.

В межах розслідування слідчі встановили, що у квітні 2022 року фігурант разом із іншими російськими військовими увірвався до будинку місцевого жителя та, погрожуючи вогнепальною зброєю, заволодів його майном.

Рашист віддав наказ підлеглим відвезти чоловіка до створеної ними військової комендатури, де окупанти схиляли потерпілого до співпраці, а коли той висловив супротив, почали тортури. Михайлівця помістили до камери, де впродовж чотирьох днів комендант завдавав йому фізичного болю та страждань: бив руками та ногами, різав пальці, вибивав зуби та зачиняв у вузькому приміщенні, непридатному для тривалого перебування

- додали поліцейські.

26 вересня на підставі зібраних доказів слідчі під процесуальним керівництвом Кам’янсько-Дніпровського відділу Василівської окружної прокуратури заочно повідомили воєнному злочинцю про підозру. Йому інкримінували ч. 1 ст. 438 (Порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. За скоєне підозрюваному загрожує до 12 років ув’язнення. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо

Прокуратура Луганської області повідомила про підозру колишньому правоохоронцю, який керував "катівнями" на окупованій Луганщині. За даними слідства, колишній правоохоронець почав співпрацювати з окупантами ще з 2014 року.

Комісія ООН виявили нові докази масових катувань українців росіянами24.09.24, 01:40 • 81894 перегляди

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

Кримінал та НП
zaporizhzhiaЗапоріжжя

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