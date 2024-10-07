Правоохранители заочно сообщили росгвардейцу о подозрении в пытках жителей оккупированной Михайловки

Запорожские полицейские заочно сообщили о подозрении росгвардейцу, который пытал и издевался над населением временно оккупированной Михайловки. Об этом УНН пишет со ссылкой на Национальную полицию Украины.

Детали

Полицейские собрали доказательства противоправной деятельности и заочно сообщили о подозрении 41-летнему российскому военнослужащему, который был незаконно назначен военным комендантом Михайловки Васильевского района Запорожской области.

Оккупант организовывал застенки, где собственноручно жестоко допрашивал гражданских, чтобы "выбить" из них деньги и заставить сотрудничать - сообщили в полиции.

В рамках расследования следователи установили, что в апреле 2022 года фигурант вместе с другими российскими военными ворвался в дом местного жителя и, угрожая огнестрельным оружием, завладел его имуществом.

Рашист отдал приказ подчиненным отвезти мужчину в созданную ими военную комендатуру, где оккупанты склоняли потерпевшего к сотрудничеству, а когда тот выразил сопротивление, начали пытки. Жителя Михайловки поместили в камеру, где в течение четырех дней комендант причинял ему физическую боль и страдания: бил руками и ногами, резал пальцы, выбивал зубы и закрывал в узком помещении, непригодном для длительного пребывания - добавили полицейские.

26 сентября на основании собранных доказательств следователи под процессуальным руководством Каменско-Днепровского отдела Васильевской окружной прокуратуры заочно сообщили военному преступнику о подозрении. Ему инкриминировали ч. 1 ст. 438 (Нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины. За содеянное подозреваемому грозит до 12 лет заключения. Досудебное расследование продолжается.

Напомним

Прокуратура Луганской области сообщила о подозрении бывшему правоохранителю, который руководил "застенками" на оккупированной Луганщине. По данным следствия, бывший правоохранитель начал сотрудничать с оккупантами еще с 2014 года.

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