СБУ проводит мероприятия по безопасности в правительственном квартале Киева: возможны ограничения проезда и проверка документов
Киев • УНН
В Печерском районе Киева проводятся плановые контрразведывательные мероприятия с проверкой граждан и транспорта. Силовики проверяют контрдиверсионную защиту государственных объектов и усиливают безопасность в правительственном квартале.
СБУ проводит мероприятия по безопасности в правительственном квартале Киева, в частности, осуществляют проверку граждан, возможны ограничения прохода и проезда по улицам столицы, проверка документов и осмотр автомобилей, сообщили в спецслужбе в среду, пишет УНН.
Детали
«Служба безопасности проводит плановые контрразведывательные (безопасностные) мероприятия в Печерском районе Киева, в частности в правительственном квартале столицы Украины», - сообщили в СБУ.
Мероприятия, как указано, проходят во взаимодействии с Управлением государственной охраны Украины, Национальной полицией и Военной службой правопорядка ВСУ.
«Цель - проверка контрдиверсионной защиты государственных объектов, а также усиление безопасности жителей столицы и лиц, в отношении которых осуществляется госохрана», - сказано в сообщении.
При непосредственном участии представителей Управления госохраны, как сообщается, силовики:
◾️ проводят осмотр территории и отдельных помещений (помещения, офисы, места общего пользования многоквартирных жилых домов, учреждения сферы общественного обслуживания и т.д.) для выявления запрещенных к обороту предметов;
◾️ осуществляют проверку граждан, находящихся на территории правительственного квартала Киева.
«Мероприятия безопасности проходят с учетом правового режима военного положения. [Во время их проведения возможны ограничения прохода и проезда по улицам столицы, проверка документов граждан и осмотр автомобилей», - указали в СБУ.
СБУ призвала граждан «с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей, иметь с собой документы, удостоверяющие личность, соблюдать режим комендантского часа».
«Подчеркиваем, что в своей деятельности Служба безопасности придерживается принципа законности, конституционной неприкосновенности прав и свобод граждан», - говорится в сообщении.