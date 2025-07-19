Санкции будут вскоре: Зеленский анонсировал первые решения обновленного состава СНБО
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подготовке первых решений нового состава СНБО, включая санкции. Детали по активизации экономических отношений обсудят с Премьер-министром.
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал первые решения нового состава СНБО, санкции будут вскоре, передает УНН.
Сегодня же я говорил с секретарем СНБО Рустемом Умеровым. Состав СНБО обновлен. И уже готовим первые решения нового состава. В частности, санкции – будут вскоре. Также решения для активизации экономических отношений – проговорим детали завтра с Премьер-министром Юлией Свириденко
По словам Президента, решения готовят на понедельник.
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