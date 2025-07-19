Санкції будуть незабаром: Зеленський анонсував перші рішення оновленого складу РНБО

Президент України Володимир Зеленський анонсував перші рішення нового складу РНБО, санкції будуть незабаром, передає УНН.

Сьогодні ж я говорив із секретарем РНБО Рустемом Умєровим. Склад РНБО оновлено. І вже готуємо перші рішення нового складу. Зокрема, санкції – будуть незабаром. Також рішення для активізації економічних відносин – проговоримо деталі завтра з Премʼєр-міністром Юлією Свириденко - повідомив Зеленський.

За словами Президента, рішення готують на понеділок.

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