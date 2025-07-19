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Усик – Дюбуа 2: текстова трансляція бою за звання абсолютного чемпіона світу
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Санкції будуть незабаром: Зеленський анонсував перші рішення оновленого складу РНБО

Київ • УНН

 • 9568 перегляди

Президент України Володимир Зеленський повідомив про підготовку перших рішень нового складу РНБО, включаючи санкції. Деталі щодо активізації економічних відносин обговорять з Прем'єр-міністром.

Санкції будуть незабаром: Зеленський анонсував перші рішення оновленого складу РНБО

Президент України Володимир Зеленський анонсував  перші рішення нового складу РНБО, санкції будуть незабаром, передає УНН.

Сьогодні ж я говорив із секретарем РНБО Рустемом Умєровим. Склад РНБО оновлено. І вже готуємо перші рішення нового складу. Зокрема, санкції – будуть незабаром. Також рішення для активізації економічних відносин – проговоримо деталі завтра з Премʼєр-міністром Юлією Свириденко 

- повідомив Зеленський.

За словами Президента, рішення готують на понеділок. 

Умєров запропонував російській стороні наступну зустріч на наступному тижні - Зеленський19.07.25, 20:11 • 1570 переглядiв

Президент України Володимир Зеленський після кадрових перестановок в уряді змінив склад Ради національної безпеки і оборони України.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Політика
Рустем Умєров
Рада національної безпеки і оборони України
Володимир Зеленський
Україна
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