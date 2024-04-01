Санду встретилась с Притцкер: говорили о роли Молдовы в процессе восстановления Украины

Президент Молдовы Майя Санду встретилась со специальным представителем США по вопросам восстановления экономики Украины Пенни Притцкер. О чем говорили политики сообщили в пресс-службе молдавского Президента, передает УНН.

Детали

Во время Майя Санду подчеркнула важность продолжения помощи США Украине, которая своим сопротивлением российскому вторжению защищает мир и в Молдове.

Переговоры были сосредоточены на роли, которую может сыграть Республика Молдова в процессе восстановления Украины.

Современные и безопасные дороги и железные дороги на нашей территории могут облегчить сообщение между Украиной и Румынией и остальным Европейским Союзом, стимулируя региональную торговлю и нашу экономику. Кроме того, наша страна готова принять компании, участвующие в восстановлении Украины, чтобы облегчить их доступ и дальнейшие инвестиции в соседнюю страну. - говорится в пресс-релизе молдавского руководства.

Чиновницы также обсудили, как война через границу повлияла на граждан Молдовы и их бизнес, обсудили улучшение инфраструктуры и привлечение инвестиций в страну для развития экономики и создания рабочих мест.

Пенни Притцкер подчеркнула, что во всех этих усилиях Соединенные Штаты остаются надежным союзником Республики Молдова. Президент Майя Санду выразила благодарность за помощь, предложенную ее стране для преодоления энергетических, экономических, безопасностных и гуманитарных вызовов последних двух лет, а также за последовательное партнерство с момента обретения независимости.

В Молдове начались военные учения с участием солдат из Румынии и США