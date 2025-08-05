Самый высокий уровень осадков за 140 лет: Гонконг страдает от сильного дождя, больницы, школы и суды не работают
Киев • УНН
5 августа в Гонконге зафиксировано более 350 мм осадков, что является наибольшим суточным количеством в августе с 1884 года. Это привело к закрытию школ, судов, клиник и отмене 20% авиарейсов в регионе.
Во вторник, 5 августа, в Гонконге зафиксировали наибольший уровень осадков за 140 лет. По данным городской метеорологической службы, к 14:00 (06:00 по Гринвичу) на Гонконг выпало более 350 мм (13,8 дюймов) осадков - это наибольшее суточное количество осадков в августе с 1884 года, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Стихийное бедствие привело к перебоям в работе больниц, закрытию школ и судов по всему азиатскому финансовому центру. Также вода поднялась до уровня щиколоток возле крупнейшей больницы Гонконга. В связи с этим власти объявили о закрытии клиник по всему городу из-за ливней.
Метеорологи связывают экстремальные ливни и катастрофические наводнения с изменением климата. Из-за этого погибает много людей, еще много людей вынуждены покинуть свои дома.
Кроме того, по данным компании Flightmaster, во вторник аэропорты по всему региону сообщили об отмене около 20% рейсов, в то время как скорость на мосту Гонконг-Чжухай-Макао - флагманском инфраструктурном проекте GBA - была снижена из-за плохой видимости.
Аэропорт Гонконга работал в обычном режиме, но сообщил, что некоторые рейсы были задержаны. Пассажирам рекомендовали ехать в аэропорт только после того, как будет подтверждено время их рейса.
В то же время гонконгский Диснейленд объявил, что он остается открытым, сообщает Reuters.
Напомним
Тропический шторм "Випха" вызвал масштабные наводнения и оползни в Таиланде, в результате чего погибли по меньшей мере шесть человек, а более 230 тысяч пострадали.