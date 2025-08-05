Самый высокий уровень осадков за 140 лет: Гонконг страдает от сильного дождя, больницы, школы и суды не работают

$41.790.03
48.350.70
ukenru
Эксклюзив
10:48 • 1304 просмотра
Золото вместо доллара? Как политика Трампа повлияла на доверие к американской валюте в мире
10:24 • 11935 просмотра
Яблочный Спас 6 августа: главные традиции, запреты и что нести в церковьPhoto
10:08 • 11689 просмотра
Потери российской армии в Украине снизились до минимума с весны 2024 года - Минобороны БританииPhoto
09:54 • 11151 просмотра
В российских ударных дронах обнаружили индийские компоненты - Ермак
06:28 • 20814 просмотра
Массовое отравление детей произошло в лагере во Львовской области: 24 ребенка в больнице
05:35 • 54900 просмотра
Куда поехать на выходные: короткие путешествия по Украине, которые заряжают энергией
Эксклюзив
4 августа, 15:11 • 98278 просмотра
Сергей Кузьминых и фармацевтический рынок: где заканчивается забота о пациенте и начинается лоббизмPhoto
4 августа, 12:41 • 79067 просмотра
Австрийский суд разрешил Нафтогазу взыскать более 120 млн евро активов с рф
Эксклюзив
4 августа, 12:06 • 130101 просмотра
Стоимость золота растет. Почему глобальный спрос на драгоценный металл вырос, а на ювелирные украшения упал
4 августа, 11:14 • 158400 просмотра
Ключи от противовоздушной обороны – в руках кремля? Как решение Госавиаслужбы влияет на боеготовность Украины
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+26°
3.4м/с
49%
752мм
Популярные новости
российский сбербанк расширяет влияние на оккупированных территориях Украины - ISW5 августа, 01:21 • 14122 просмотра
Война России против Украины стала войной Трампа - CNN5 августа, 01:56 • 35900 просмотра
Удар FPV-дрона по Запорожью: двое раненыхPhoto5 августа, 02:37 • 26314 просмотра
рф атаковала железную дорогу в Лозовой: поврежден вокзал, погиб механик, 10 пострадавшихPhoto05:15 • 22714 просмотра
В РФ нефтезавод компании "Роснефть" остановил половину мощностей, цены на бензин выросли до рекорда06:57 • 38028 просмотра
публикации
Дело о взятке при поставке медоборудования не мешает: нардеп Кузьминых появился на открытии медцентра на Житомирщине10:45 • 3024 просмотра
Яблочный Спас 6 августа: главные традиции, запреты и что нести в церковьPhoto10:24 • 11935 просмотра
Куда поехать на выходные: короткие путешествия по Украине, которые заряжают энергией05:35 • 54900 просмотра
Сергей Кузьминых и фармацевтический рынок: где заканчивается забота о пациенте и начинается лоббизмPhoto
Эксклюзив
4 августа, 15:11 • 98278 просмотра
Стоимость золота растет. Почему глобальный спрос на драгоценный металл вырос, а на ювелирные украшения упал
Эксклюзив
4 августа, 12:06 • 130101 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Олег Синегубов
Владимир Зеленский
Марк Рютте
Андрій Єрмак
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Харьковская область
Сумская область
Волынская область
Реклама
УНН Lite
Том Холланд показал первые кадры из нового фильма "Человек-паук: Новый день"Photo4 августа, 15:58 • 36938 просмотра
Хейли Бибер показала фото сына и призналась, что тяжело пережила неожиданную беременностьPhoto4 августа, 13:38 • 59803 просмотра
Гиганта быстрой моды Shein оштрафовали на миллион евро за гринвошинг - СМИ4 августа, 13:37 • 53785 просмотра
В четвертый раз стал отцом: Сергей Притула поделился трогательной фотографией с новорожденным сыномPhoto4 августа, 09:23 • 58443 просмотра
Пять интригующих сериалов-триллеров: что посмотреть в свободное времяVideo2 августа, 16:52 • 361269 просмотра
Актуальное
Шахед-136
MIM-104 Patriot
Дія (сервис)
Беспилотный летательный аппарат
Нью-Йорк Таймс

Самый высокий уровень осадков за 140 лет: Гонконг страдает от сильного дождя, больницы, школы и суды не работают

Киев • УНН

 • 130 просмотра

5 августа в Гонконге зафиксировано более 350 мм осадков, что является наибольшим суточным количеством в августе с 1884 года. Это привело к закрытию школ, судов, клиник и отмене 20% авиарейсов в регионе.

Самый высокий уровень осадков за 140 лет: Гонконг страдает от сильного дождя, больницы, школы и суды не работают

Во вторник, 5 августа, в Гонконге зафиксировали наибольший уровень осадков за 140 лет. По данным городской метеорологической службы, к 14:00 (06:00 по Гринвичу) на Гонконг выпало более 350 мм (13,8 дюймов) осадков - это наибольшее суточное количество осадков в августе с 1884 года, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Стихийное бедствие привело к перебоям в работе больниц, закрытию школ и судов по всему азиатскому финансовому центру. Также вода поднялась до уровня щиколоток возле крупнейшей больницы Гонконга. В связи с этим власти объявили о закрытии клиник по всему городу из-за ливней.

Метеорологи связывают экстремальные ливни и катастрофические наводнения с изменением климата. Из-за этого погибает много людей, еще много людей вынуждены покинуть свои дома.

Кроме того, по данным компании Flightmaster, во вторник аэропорты по всему региону сообщили об отмене около 20% рейсов, в то время как скорость на мосту Гонконг-Чжухай-Макао - флагманском инфраструктурном проекте GBA - была снижена из-за плохой видимости.

Аэропорт Гонконга работал в обычном режиме, но сообщил, что некоторые рейсы были задержаны. Пассажирам рекомендовали ехать в аэропорт только после того, как будет подтверждено время их рейса.

В то же время гонконгский Диснейленд объявил, что он остается открытым, сообщает Reuters.

Напомним

Тропический шторм "Випха" вызвал масштабные наводнения и оползни в Таиланде, в результате чего погибли по меньшей мере шесть человек, а более 230 тысяч пострадали.

Евгений Устименко

Новости МираПроисшествия
Reuters
Таиланд
Гонконг